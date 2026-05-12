S-CAB presenta slow flow: il nuovo design che armonizza gli spazi tra natura ed eleganza

Il Salone del Mobile.Milano si prepara ad accogliere una nuova visione dell'abitare proposta da S-CAB, che punta sulla filosofia del flow per rivoluzionare il rapporto tra design, benessere e natura.

La vita, ci ricordano i saggi, dovrebbe assomigliare ad un corso d'acqua, capace di superare un sasso senza sforzo, integrandolo nel paesaggio. Aggirare, scorrere, ricomporre: uno stile che funziona come filosofia di vita ma anche di progetto. S-CAB si ispira a questo approccio per dar vita a una serie di arredi che mettono la persona al centro, sincronizzandosi con i suoi ritmi e trasformando ogni ostacolo in opportunità.

Le nuove proposte studiate per il Salone del Mobile incarnano questa cifra stilistica, puntando su materiali autentici e lavorazioni attente al dettaglio. Tra i protagonisti vi è Reil, la sedia disegnata da Keiji Takeuchi, che rivisita in chiave contemporanea la classica seduta da esterno in alluminio. Con Nolo, Simone Bonanni restituisce al cemento tutta la sua matericità in un tavolo che dialoga elegantemente con la struttura, offrendo un nuovo equilibrio tra peso e leggerezza.

La versatilità degli arredi S-CAB abbatte i confini tra indoor e outdoor grazie a collezioni pensate per fluire naturalmente da terrazze e giardini fino agli spazi interni. Brezza Relax, firmata da Alessandro Stabile, amplia la gamma con nuovi rivestimenti senza rinunciare a un'identità fatta di eleganza informale e destrutturata. La sedia Koala, progettata da Zaven, viene ora proposta in versione da esterni e come sgabello, dimostrando l'adattabilità della linea ai diversi contesti abitativi.

Un modo, ancora una volta, per ricordare come i ritmi possano essere armonizzati senza forzature, muovendosi all'unisono con quella bussola istintiva che sa assecondare, e non imporre, le prerogative del benessere.

L'approccio sostenibile di S-CAB si riflette nella scelta strategica dei materiali e nella progettazione pensata per prolungare il ciclo di vita dei prodotti, nel rispetto delle persone e dell'ambiente. Ancora una volta, eleganza e natura si incontrano per creare spazi dove convivere, rilassarsi e condividere momenti, senza soluzione di continuità tra estetica e funzionalità.