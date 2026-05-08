The Bridge inaugura in Galleria Vittorio Emanuele II con una borsa esclusiva

The Bridge apre una nuova boutique in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e presenta Milano Galleria, borsa in edizione limitata dal design artigianale.

The Bridge apre la sua nuova boutique nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, uno dei luoghi più iconici e simbolici della città italiana, proseguendo così la strategia del marchio fiorentino di espandersi in location di prestigio internazionale. Questo nuovo punto vendita rappresenta la diciottesima boutique con insegna The Bridge e segna un altro passo importante nella crescita della maison, a pochi mesi dall'apertura del negozio bi-marca con Piquadro presso la Stazione Centrale di Milano.

La boutique fonde i valori storici del brand con una visione contemporanea, offrendo un ambiente dove materiali pregiati, artigianalità e design senza tempo si incontrano. Situata in un contesto frequentato da una clientela cosmopolita, la boutique si distingue per l'attenzione riservata alla celebre linea Story, emblema della pelle conciata al vegetale, una lavorazione che dal 1974 definisce l'identità del marchio. I prodotti The Bridge si rivolgono a un pubblico globale che apprezza l'autenticità e la tradizione toscana, in particolare clienti provenienti da Asia, America e Nord Europa che ricercano manufatti unici e di altissima qualità.

In occasione dell'apertura, The Bridge presenta Milano Galleria, una borsa in edizione limitata e numerata di soli 100 esemplari. Pensata come tributo al dialogo tra il fascino urbano di Milano e le radici toscane della storica pelletteria, la borsa fa parte della linea Pearl District e riprende la silhouette a mezza luna ispirata a un modello anni Settanta.

Realizzata nell'iconico cuoio pieno fiore conciato al vegetale che caratterizza The Bridge da quasi sessant'anni, Milano Galleria rappresenta un vero omaggio alla maestria artigianale. Questa creazione celebra la bellezza autentica della materia prima e lo stile raffinato mai ostentato che da sempre contraddistingue il brand. Le cuciture selleria, le finiture manuali e la doppia portabilità offrono un perfetto equilibrio tra praticità e raffinatezza, destinato a una donna libera, curiosa, capace di trasformare un accessorio in parte della propria storia.

Milano Galleria sarà disponibile esclusivamente nella boutique appena inaugurata nella Galleria Vittorio Emanuele II. Con questa nuova apertura e il lancio di un prodotto tanto esclusivo quanto simbolico, The Bridge rafforza la propria presenza nelle capitali internazionali del lusso, unendo tradizione, innovazione e uno stile intramontabile maturato in oltre cinquant'anni di storia toscana.