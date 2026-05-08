Debutto d'eccezione per Glem Gas a FTK 2026: protagonista la nuova collezione Aura

Glem Gas ha fatto il suo ingresso a FTK 2026 segnando un momento significativo nella storia dell'azienda grazie alla presentazione della collezione Aura. Al centro della scena la nuova linea firmata da Marcello Cutino che supera la pura funzionalità e punta a trasformare la cucina in un vero e proprio altare contemporaneo. Il design essenziale elimina il superfluo, con forme rigorose e un segno distintivo a "H" in acciaio, mentre la tecnologia si svela solo quando serve per esaltare il gesto della cucina e rendere ogni preparazione un'esperienza quasi alchemica.

Aura reinventa la cucina freestanding richiamando i classici del brand ma con un approccio totalmente nuovo: comandi a scomparsa inseriti su un elegante cruscotto in cristallo nero e una cura per i dettagli che dialoga perfettamente con l'architettura degli interni. Accanto, i forni da incasso possiedono un'estetica senza tempo, priva di manopole, in cui il vetro diventa elemento centrale che, insieme alla luce e al calore, mette in mostra la magia della cottura.

Le cappe della collezione sono vere e proprie presenze scultoree, disponibili sia nella versione a T orizzontale che inclinata, combinando la massima funzionalità di aspirazione a un aspetto leggero ed essenziale. I piani ad incasso, infine, vengono valorizzati da un bordo metallico che li rende protagonisti dello spazio domestico, trasformando la zona cottura in un palcoscenico di design.

Aura rappresenta un nuovo modo di vivere lo spazio cucina, dove la tecnologia si fonde con la materia per dare vita a esperienze quotidiane capaci di coinvolgere tutti i sensi. "Specialisti in cottura" continua ad essere l'obiettivo principale che conduce alla progettazione di prodotti performanti, polivalenti e affidabili, pensati per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnati per superare le aspettative dei clienti, tutelando e rafforzando un "saper fare" proprio di una consolidata tradizione meccanica e culinaria nata nel cuore dell'Emilia".

Fondata nel 1959 a San Cesario, vicino Modena, Glem Gas si conferma ancora una volta ambasciatrice del vero Made in Italy nel mondo della cucina, puntando su funzionalità, estetica, qualità, attenzione all'ambiente e alle persone. La nuova linea Aura segna una tappa fondamentale nello sviluppo del brand, offrendo soluzioni che reinterpretano la cucina come spazio di piacere, creatività e innovazione, perfettamente al passo con la contemporaneità.