Warli: Tappeti Midland, Fairfield e Fabrique, tra eleganza e sostenibilità

Warli Midland, Fairfield e Fabrique: tappeti contemporanei che uniscono design, resistenza e sostenibilità per ambienti indoor e outdoor dallo stile unico.

Warli conferma la propria visione distintiva presentando tre nuovi tappeti, Midland, Fairfield e Fabrique, che fondono eleganza senza tempo, attenzione artigianale e innovazione sostenibile.

Midland e Fairfield sono il risultato di una ricerca che porta all'esterno la raffinata sensazione di comfort tipica dell'interior design. Entrambi firmati da Paolo Zani, questi tappeti vengono lavorati a mano con la tecnica handloom utilizzando filato 100% acrilico dalla mano morbida. Offrono una qualità "soft touch" che trasforma ogni spazio esterno in un ambiente accogliente e sofisticato. La densità della tessitura, la resistenza ai raggi UV e all'umidità garantiscono una lunga durata e facilità di manutenzione, rendendoli ideali sia in contesti residenziali che hospitality o wellness.

Il perfetto equilibrio tra prestazione tecnica e valore decorativo segna l'identità estetica di Warli, che considera il tappeto come un "elemento architettonico morbido, capace di accogliere e al tempo stesso costruire l'atmosfera di uno spazio outdoor con discrezione e personalità".

Fabrique, pensato per l'indoor, interpreta invece il tema della sostenibilità senza sacrificare lo stile. Si tratta di un tappeto composto da lana e PET riciclato al 100%, capace di unire una texture contemporanea a un approccio responsabile nella scelta dei materiali. Fabrique dona un senso di calore, profondità e valore, offrendo un'eleganza percepibile sia visivamente che al tatto. "È un tappeto che restituisce agli ambienti un senso di calore e profondità, ma anche una precisa idea di valore: quella di un design che nasce da una scelta responsabile e si traduce in un'eleganza percepibile, visiva e tattile".

I tre modelli testimoniano la continuità della visione Warli: ogni creazione nasce da cultura, cura e misura, senza mai cedere agli eccessi e lasciando risaltare i dettagli e le texture. Tra passato e presente, l'azienda prosegue il suo percorso nel segno della contemporaneità, della sostenibilità e della qualità.

Fondata nel 1998 da Paolo Zani, Warli si distingue per la produzione di tappeti contemporanei realizzati rigorosamente a mano in Paesi dalla storica tradizione tessile. Negli anni ha ampliato il proprio orizzonte a complementi d'arredo e illuminazione, mantenendo un'identità coerente e armoniosa. Le collezioni nate a Milano, nel "laboratorio delle idee", rispondono alle esigenze di chi desidera prodotti multivaloriali per stile, durata, adattabilità e personalizzazione.

"Così, nell'outdoor come nell'indoor, Warli conferma il proprio modo di intendere il tappeto: non come semplice complemento, ma come presenza capace di dare tono allo spazio, accompagnarne l'uso quotidiano e restituire, attraverso la materia, un'idea di bellezza destinata a durare".