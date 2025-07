Lo smartworking estivo secondo Celly: versatilità in un formato compatto

Con l’arrivo dell’estate, il desiderio di fuggire dalle città afose per rifugiarsi in località più fresche è sempre più sentito. Tuttavia, spesso questo desiderio si scontra con l’esigenza di continuare le proprie attività lavorative e di studio. Fortunatamente, Celly, marchio italiano noto per i suoi accessori per smartphone, tablet e laptop, ha pensato a soluzioni pratiche per il lavoro e lo studio agile.

Con l’introduzione del “Kit per il viaggio firmato Celly”, ogni luogo può diventare un ufficio. Questo kit travel-friendly include tutto ciò che serve: un mouse wireless, un mousepad con poggia gomito, una tastiera wireless compatta e pieghevole, un supporto per smartphone fino a 12 pollici e un cavo Type-C. Tutti gli accessori sono contenuti in una custodia resistente all’acqua e alla polvere, disponibile in blu e nero.

Se la protezione del tuo dispositivo è fondamentale, Celly offre una custodia universale per tablet fino a 13 pollici. Questa elegante custodia, compatibile con i più famosi marchi come Apple, Samsung e Xiaomi, è dotata di un design tridimensionale e una chiusura magnetica, che consente di trasformarsi facilmente in uno stand.

Per coloro che necessitano potenza costante, i caricabatterie portatili da 20000 mAh di Celly sono una manna dal cielo. Con quattro porte disponibili, questi powerbank ultracompatti possono ricaricare velocemente più dispositivi contemporaneamente. Dispositivi disponibili in versione 65W, sono perfetti per chi è in movimento.

Infine, per chi cerca precisione sul touchscreen, la Smart Pencil universale di Celly è l’accessorio ideale. Compatibile con schermi iOS e Android, offre due punte intercambiabili e indicatori LED che monitorano lo stato della batteria. La Smart Pencil è proposta a € 39,99, con inclusi pratici accessori per facilitarne il trasporto.

Grazie a queste innovazioni pratiche e compatte, Celly dimostra ancora una volta come la tecnologia possa semplificare il nostro quotidiano, anche nelle situazioni più movimentate. Questo approccio intuitivo al design degli accessori promuove un equilibrio ottimale tra lavoro e relax estivo.