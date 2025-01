Lockerbie: attentato sul volo Pan Am 103, la nuova serie Sky Original 

Il 27 gennaio debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la nuova serie Sky Original intitolata “Lockerbie: Attentato sul Volo Pan Am 103”, che si propone di narrare la tragedia avvenuta nel 1988 con l’attentato al volo Pan Am 103, causando la morte di 259 persone. Tra i protagonisti della serie troveremo il celebre attore premio Oscar, BAFTA, Golden Globe e SAG Award Colin Firth, nel ruolo di Jim Swire, e l’attrice Catherine McCormack, interpretando Jane Swire.

Jim Swire, dopo la tragica morte di sua figlia Flora nel disastro aereo sopra Lockerbie, è stato nominato portavoce delle famiglie delle vittime del Regno Unito, unendosi ad altri nella richiesta di verità e giustizia. Il viaggio di Jim per scoprire la verità lo porterà attraverso continenti e divisioni politiche, includendo incontri con il colonnello Muammar Gheddafi nella Libia e partecipazione al processo del cittadino libico condannato Abdelbaset al-Megrahi nei Paesi Bassi.

La serie, prodotta da Carnival Films in collaborazione con Sky Studios, è una coproduzione in cinque parti che esplora gli eventi legati al disastro di Lockerbie e le loro conseguenze. Basata sul libro “The Lockerbie Bombing: A Father’s Search for Justice” scritto da Jim Swire e Peter Biddulph insieme a molte altre fonti, la serie promette di offrire uno sguardo avvincente e coinvolgente sulla ricerca incrollabile di verità in seguito a una tragedia di tale portata.

Con una squadra di talentuosi scrittori e registi, tra cui il famoso drammaturgo scozzese David Harrower come scrittore principale e il vincitore del BAFTA Award Otto Bathurst come regista principale, “Lockerbie: Attentato sul Volo Pan Am 103” si preannuncia come una produzione di alto livello che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con una storia toccante e ricca di suspense.

Non resta che attendere con trepidazione il debutto di questa serie il prossimo 27 gennaio, pronti a seguire Jim Swire nella sua commovente ricerca di verità e giustizia in un contesto di dolore e perdita.