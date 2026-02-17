Low-Red torna con “Eterno”: un singolo che anticipa l’album “Mario III”

È uscito “Eterno”, il nuovo singolo di Low-Red, artista sassarese classe 1998, che segna l’attesa per il lancio del suo prossimo progetto discografico “Mario III”, in uscita il 20 febbraio. Il brano rappresenta una delle tappe più significative del percorso artistico del rapper, fungendo da outro del disco e delineando un momento di profonda riflessione personale.

“Eterno” si inserisce in continuità con le produzioni precedenti, ma mostra un tono più introspettivo e consapevole. Attraverso un racconto intimo, Low-Red rilegge un periodo preciso della propria vita: il soggiorno a Londra, le difficoltà materiali, la fine di una relazione e la decisione di allontanarsi da modelli relazionali che non gli appartengono più. Il brano si chiude su una nota simbolica, con l’arrivo di una nuova presenza in famiglia che interrompe il ciclo passato e apre uno spazio narrativo inedito, segnando una svolta tanto umana quanto artistica.

Con “Eterno”, l’artista rafforza il clima generale di un progetto che punta sulla maturità e sull’autenticità, confermando la direzione consapevole intrapresa negli ultimi anni. Il singolo si conclude con una frase che racchiude l’essenza dell’intero album: «Spero che questo disco resti eterno».

Low-Red, nome d’arte di Mario Serra, è una delle voci più riconoscibili della nuova scena rap italiana. Cresciuto artisticamente all’interno del collettivo Players Club fondato da Night Skinny, si è distinto per un linguaggio sincero, un timbro vocale unico e una cifra stilistica che unisce la forza cruda della trap alla sensibilità di una scrittura più riflessiva. Il suo percorso discografico lo ha visto protagonista di numerose release degne di nota: dall’EP “Sul Radar” del 2022 al singolo “È Logico” del 2023, fino ai brani “Bisex” con Yung Snapp, “Biblioteca” con Nerissima Serpe e “Muschio”, che hanno anticipato l’album “The Biggest Sblao”. Quest’ultimo progetto ha coinvolto diversi nomi di rilievo della scena urban italiana, tra cui Papa V, Astro ed Enny P, consolidando ulteriormente la reputazione dell’artista.

Nel 2025, Low-Red ha pubblicato la versione deluxe del disco, “The Biggest Sblao Eva Eva Eva”, con collaborazioni che spaziano da Glocky a Luchetto e Joshua, confermandosi come un autore capace di muoversi con naturalezza tra generi e influenze diverse. Le collaborazioni con Don Joe, RRARI DAL TACCO e DrefGold, oltre ai singoli “Harder”, “7 Nani” e “Sblao Week”, hanno mostrato un artista in continua evoluzione e sempre più affine a un linguaggio universale, capace di parlare sia alla nuova generazione sia a un pubblico più maturo.

Con “Mario III”, in uscita il 20 febbraio, Low-Red inaugura una nuova stagione creativa. Il disco promette di unire consapevolezza e introspezione, portando avanti il racconto personale di un percorso umano fatto di sfide, cadute e ripartenze. “Eterno” è solo l’inizio di questo nuovo viaggio: un brano che sintetizza l’urgenza espressiva e la volontà dell’artista di lasciare un segno duraturo nel panorama musicale italiano.