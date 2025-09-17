Luchè annuncia uno show straordinario alla Reggia di Caserta e nuove date del tour

Luchè continua a fare parlare di sé con un annuncio spettacolare. Dopo un’estate trionfale e un recente sold out all’Unipol Forum di Milano, il rapper napoletano ha svelato un evento imperdibile: l’11 luglio 2026 calcherà il palco della magnifica Reggia di Caserta, promettendo uno show di livello internazionale che unirà la sua visione musicale a una location storica.

Il “Luchè Arena Tour” si arricchisce di nuove date, con l’annuncio di due spettacoli aggiuntivi nei palazzetti di Bari e nuove esibizioni a Padova e Messina. I fan avranno l’opportunità di vivere un’esperienza dal vivo travolgente, tra hit iconiche e nuovi brani che daranno vita a serate di intensa intimità artistica.

Il calendario dei concerti vede Luchè tornare all’Unipol Forum di Milano per una seconda data il 2 aprile 2026, un appuntamento da non perdere per gli amanti del rap che aspettano con ansia di vedere l’artista sul palco. “Questo tour è un’occasione imperdibile per vivere l’energia di un artista che continua a ridefinire i confini del rap, senza mai tradire la propria identità e con una presenza scenica magnetica che lo rende unico nel panorama musicale”.

Nel frattempo, il successo di Luchè non accenna a fermarsi grazie al brano “Nessuna”. Questo pezzo intimo ha scalato le classifiche, mantenendo per giorni la posizione numero uno sulla Top 50 Italia di Spotify e la Hot 50 Italia di TikTok. Entrambi i brani del suo nuovo album “IL MIO LATO PEGGIORE” hanno già ottenuto la certificazione oro, consacrandosi tra i preferiti di pubblico e critica.

Con un’identità musicale inconfondibile, Luchè dimostra che la sua musica non conosce confini territoriali, unendo street credibility e una trasversalità internazionale che lo posizionano come una delle icone più riconosciute nell’ambito urban.