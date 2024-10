Lupo Alberto compie 50 anni: Gigaciao celebra l’icona del fumetto con un volume imperdibile

È tempo di spegnere 50 candeline per Lupo Alberto, il lupo più amato d’Italia. Per celebrare questo traguardo, la casa editrice indipendente Gigaciao – fondata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua – ha preparato una sorpresa che entusiasmerà lettori di tutte le età. Il 15 ottobre uscirà in libreria e fumetteria il volume “Tutto un altro Lupo Alberto”, un’opera che riunisce oltre 180 pagine e più di 30 storie realizzate da giovani e talentuosi autori del panorama fumettistico italiano.

Lupo Alberto, insieme alla moglie Marta, al fedele cane Mosè, alla talpa Enrico e agli altri simpatici abitanti della Fattoria McKenzie, ha conquistato il cuore di generazioni di lettori, regalando risate, emozioni e momenti indimenticabili. Con questo volume speciale, i personaggi creati dal mitico Guido Silvestri – meglio conosciuto come Silver – tornano a vivere grazie alla reinterpretazione di nuovi autori, in un atto d’amore che rispetta e celebra l’eredità di questa iconica serie.

Tra gli artisti che hanno contribuito alla realizzazione di “Tutto un altro Lupo Alberto” troviamo nomi celebri come Giacomo Bevilacqua, Dottor Pira, Maicol & Mirco, Sio, Spugna, Dado, Matilde Simoni e Roberto D’Agnano, solo per citarne alcuni. Curato da Lorenzo La Neve e dallo stesso Silver, il volume propone un viaggio visivo e narrativo attraverso una molteplicità di stili, offrendo esperienze di lettura sempre fresche e divertenti ad ogni pagina, pur mantenendo intatte le atmosfere originali.

Silver stesso si è espresso con emozione a proposito del progetto: “Tutto questo non fa altro che riempirmi d’orgoglio e devo ammettere che anche un po’ mi commuove. Non potevo sperare in una soddisfazione più grande!” Queste parole riflettono quanto sia significativo per l’autore vedere il suo personaggio reinterpretato da giovani talenti, che hanno dato vita a nuove avventure di Lupo Alberto e della sua combriccola.

Anche Dado, co-fondatore di Gigaciao, ha espresso la sua gratitudine: “Il 50° compleanno di Lupo Alberto meritava di essere celebrato nel migliore dei modi. Quest’opera rappresenta il giusto regalo di compleanno per celebrare tutti quei personaggi che sono ormai diventati delle icone indelebili.”

Per chi vorrà incontrare gli autori e saperne di più sul processo creativo dietro il volume, Silver e i creatori di Gigaciao saranno protagonisti di due eventi speciali, il 18 ottobre a Milano e il 19 ottobre a Roma, un’occasione imperdibile per celebrare insieme il lupo più famoso d’Italia.

“Tutto un altro Lupo Alberto” sarà disponibile dal 15 ottobre al prezzo di 19,90€, con una speciale edizione variant limitata, numerata e con copertina firmata da Silver, disponibile a 24,90€. Gigaciao invita tutti a unirsi ai festeggiamenti di questo compleanno speciale: la torta la porteranno loro, voi ricordatevi le gommose alla frutta!