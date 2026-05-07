Mannarino torna con Primo Amore: nuovo album e tour estivo nel 2026

Mannarino lancia Primo Amore, il suo nuovo album dopo cinque anni, e annuncia un tour estivo con 20 date nei principali festival italiani. Novità e dettagli.

Mannarino ritorna sulla scena musicale a cinque anni dal suo ultimo progetto discografico con Primo Amore, il nuovo album disponibile dall'8 maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. L'uscita segna una svolta nel percorso artistico dell'artista, confermandolo come una delle voci più incisive della musica italiana contemporanea, capace di intrecciare cantautorato popolare e spirito non convenzionale.

Primo Amore è un viaggio circolare tra cielo e terra, vita e morte, luce e oscurità. L'album nasce da una ricerca profonda di senso, ruotando attorno a una domanda fondamentale: chi siamo davvero? Il titolo rimanda a quel momento in cui qualcosa nasce e allo stesso tempo muore per sempre, rendendo ogni esperienza eterna. Il disco si apre in modo luminoso per poi immergersi progressivamente in dimensioni più interiori e immersive. Nella scrittura, Mannarino sceglie parole essenziali, restituendo un senso autentico e profondo.

"Damme un po' d'amore che me piace morì / che nun vojo morì" diventa il cuore pulsante di Dammi, uno dei brani di punta che esplora la dicotomia tra attrazione e resistenza. Il tema del dolore, dell'energia e del ritmo attraversa tutto l'album, restituendo un senso di celebrazione della vita e delle sue contraddizioni.

L'anima del disco è una danza continua tra opposti: bene e male, vita e morte, essere e non essere. Le canzoni dialogano tra loro e si fondono in un unico racconto emotivo, attraversato da immagini quotidiane e tensioni fortemente umane. La produzione artistica è curata da Francesco Fugazza, con suoni che si fondono tra Roma, Milano e Brooklyn grazie anche alle percussioni di Mauro Refosco. Il sound richiama la strada e le storie dalle quali scaturisce, tra dub, folk romano, reggae ed elettronica contemporanea.

Primo Amore è disponibile in CD, vinile nero, vinile rosso trasparente Collector's Edition e vinile bianco opaco Collector's Edition, in tiratura limitata e numerata, oltre a una speciale cartolina autografata in collaborazione con Discoteca Laziale.

Prima del grande ritorno live, l'artista incontrerà i fan in una serie di firmacopie nelle principali città italiane. I primi appuntamenti vedranno Mannarino a Roma (Discoteca Laziale, 9 maggio), Bologna (Scuderia Future Food Living Lab, 11 maggio), Milano (BASE, 13 maggio) e Torino (CAP10100, 14 maggio).

La tracklist di Primo Amore raccoglie i brani: Ciao, Dammi, Maradona, Per un po' d'amore, Carne, Venere, Kalanera, Bambino, Primo amore. Ogni canzone esplora una diversa sfaccettatura dell'esistenza.

Nel brano Ciao, si riflette sulla fragilità umana come forma di resistenza, mentre Dammi si confronta con l'irrazionale e il desiderio. Maradona unisce realtà e sogno, Per un po' d'amore affronta vita e perdita. Carne pone al centro il corpo e le sue contraddizioni, Venere narra l'amore che si spezza tra immaginazione e realtà. Kalanera fonde Eros e Thanatos, Bambino è il momento più mistico e Primo Amore chiude il cerchio in una dimensione collettiva e archetipica.

Da giugno 2026 Mannarino sarà protagonista di 20 date uniche e irripetibili a cielo aperto. La tournée attraverserà i principali festival italiani, partendo il 21 giugno da Fermo (Arena Villa Vitali) e toccando, tra le altre, Padova (Sherwood Festival), Collegno (Flowers Festival), Pratolino (Musart Festival), Roma (Rock in Roma), Napoli, Pisa (Summer Knights), Genova (Altraonda Festival), Cernobbio (Lake Sound Park Festival), Assisi (Suoni Controvento), Santa Sofia (Acieloaperto Festival), Locorotondo (Locus Festival), Alghero (Alguer Summer Festival), Roccella Jonica (Roccella Summer Festival), Pescara (Terrasound Festival), Mantova (Esedra di Palazzo Te), Catania (Wave Summer Music) e Milano (Parco della Musica).

Il tour, prodotto da Vivo Concerti con Concerto Music e VignaPR e Radio 2 come partner ufficiale, segnerà il grande ritorno dal vivo dell'artista dopo tre anni di assenza dai palchi, con la proposta di spettacoli dal forte impatto emotivo, legati a un viaggio musicale e personale senza precedenti.