SteelSeries Aeon Pro rivoluziona i controller: ricarica rapida e switch istantaneo tra PC e Xbox

SteelSeries ha annunciato Aeon Pro, il primo controller wireless progettato per Xbox e PC dotato di una base di ricarica innovativa e della tecnologia QuickSwitch Dock che permette il passaggio istantaneo tra piattaforme. Ideato per soddisfare le esigenze dei giocatori multipiattaforma, il dispositivo nasce dall'esperienza del marchio nei suoi 25 anni di avanguardia nel gaming.



Il controller si distingue per il sistema QuickSwitch Dock, il primo al mondo (in attesa di brevetto) che consente di alternare con estrema facilità tra PC e Xbox, rivoluzionando la flessibilità d'uso per i gamer.



Un'altra caratteristica chiave è il sistema Infinite Power, che integra batterie doppie removibili a caldo, assicurando una disponibilità di gioco continua senza tempi morti. Gli stick analogici Hall Effect garantiscono precisione e durata, mentre i grilletti premium sono progettati per performance elevate e comandi affidabili. Gli interruttori meccanici presenti su tutta la superficie e lo schermo OLED integrato offrono all'utente una gestione rapida dei profili personalizzati e delle funzioni principali.



Tra le opzioni di personalizzazione spicca anche un sistema modulare di levette, con tre diverse tipologie intercambiabili per adattarsi al proprio stile. I pulsanti posteriori sagomati sono rimappabili direttamente dal menu OLED sia su PC che su Xbox, mentre l'impugnatura zigrinata garantisce una presa sicura e confortevole anche durante le sessioni più intense.



La suite software SteelSeries GG permette di ottimizzare ogni aspetto del controller: dalla rimappatura dei pulsanti alla regolazione delle vibrazioni sui quattro motori integrati, dalla personalizzazione dell'integrazione con l'ecosistema SteelSeries fino alla gestione delle impostazioni di alimentazione. Grazie alla sinergia tra design intelligente, materiali di qualità e funzionalità evolute, Aeon Pro si posiziona come riferimento per il gioco professionale e competitivo in ambito PC e console.



Disponibile in nero e bianco, Aeon Pro è già reperibile sul sito ufficiale SteelSeries e presso selezionati rivenditori a un prezzo di 259,99 euro.



L'arrivo di Aeon Pro testimonia la continua volontà di innovazione di SteelSeries, azienda che celebra quest'anno 25 anni all'insegna di soluzioni all'avanguardia per i gamer di tutto il mondo.