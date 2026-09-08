Caparezza lancia il videoclip ufficiale di A Comic Book Saved My Life da Orbit Orbit

Caparezza presenta il videoclip ufficiale di A Comic Book Saved My Life, il nuovo singolo estratto dall'album Orbit Orbit, dopo un'estate ricca di successi che lo ha visto calcare i palchi dei principali festival italiani con oltre venti date.

Nel brano Caparezza ripercorre tre momenti chiave della sua vita, in cui il fumetto è stato molto più di una semplice passione: un rifugio e un punto di riferimento fondamentale durante la crescita. L'intenso legame tra l'artista e il mondo dei fumetti si riflette in Orbit Orbit, l'album uscito lo scorso ottobre per BMG, già certificato disco di platino. In questo progetto unico musica e fumetto si intrecciano, fondendo universi narrativi diversi e offrendo nuovi spunti di riflessione.

Il videoclip di A Comic Book Saved My Life è realizzato con la tecnica della stop motion cut out animation, sotto la direzione e l'animazione di Gianluca Maruotti, con illustrazioni firmate dallo stesso Maruotti, Laura Camelli (La Came) e Lorenzo Mò. I personaggi e le scenografie prendono forma attraverso carta e cartoncino, sapientemente ritagliati e mossi a mano millimetro dopo millimetro, con ogni movimento immortalato in una singola fotografia: un lavoro artigianale che dona vita alle immagini e ai protagonisti della storia.

Protagonista del video è un ragazzo che, dalla sua stanza, viene trasportato attraverso le pagine di un fumetto in mondi immaginari, popolati da avventure spaziali, supereroi, mostri e paesaggi irreali. Tra sogno e realtà, il fumetto assume il ruolo di spazio di evasione ma anche di crescita personale, permettendo al protagonista di comprendere meglio se stesso e il mondo circostante.

Quest'anno si conferma straordinario per Caparezza, che oltre al successo di Orbit Orbit e al tour nei principali festival italiani, ottiene anche la prestigiosa Targa Tenco per il Miglior album in assoluto. Il progetto segna una nuova tappa nell'evoluzione artistica del rapper pugliese, che con Orbit Orbit riesce a fondere musica, scrittura e immaginario in una proposta originale e coinvolgente.