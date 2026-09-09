Antonello Venditti annuncia il tour 2027: debutto a Roma l'8 marzo

Antonello Venditti torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo tour nei palasport previsto per il 2027. Dopo il successo del quarantennale di Notte prima degli esami e delle oltre 60 date tra 2025 e 2026, l'amato cantautore romano annuncia In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali, un tour che lo vedrà calcare i palchi delle principali arene italiane.



L'anteprima speciale è fissata per l'8 marzo 2027, proprio nel giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14.00 di domani su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.



Il tour toccherà undici città: dopo Roma l'artista sarà a Mantova (3 aprile), Torino (9 aprile), Bergamo (14 aprile), Milano (17 aprile), Padova (21 aprile), Ancona (28 aprile), Firenze (8 maggio), Bari (15 maggio), Napoli (19 maggio) e Messina (22 maggio).



Questo ritorno dal vivo rappresenta un'occasione unica per riascoltare le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Venditti promette emozioni e racconti inediti attraversando passato, presente e futuro, mentre continua a lavorare a nuova musica in studio.



Il pubblico potrà così rivivere dal vivo le grandi emozioni di un artista che con la sua energia continua a unire e ispirare.