Opel Mokka GSE Rally debutta elettrizzando il Salone Auto Torino 2026

Opel presenta la Mokka GSE Rally al Salone Auto Torino 2026: vettura elettrica da 207 kW, tecnologia FIA e focus su sostenibilità, innovazione e motorsport.

Opel segna un nuovo traguardo nella mobilità elettrica da competizione presentando la Mokka GSE Rally al Salone Auto Torino 2026, in programma dall'11 al 13 settembre, con ingresso gratuito al pubblico in piazza Castello.

L'Opel Mokka GSE Rally, protagonista dell'evento, offre una potenza di 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia massima, forte di una tecnologia ispirata al motorsport. L'auto presenta un differenziale autobloccante multidisco, trasmissione da gara, semiassi e mozzi rinforzati, telaio alleggerito e sospensioni rally Bilstein, risultando così una vettura dal carattere deciso e vocazione sportiva. Sviluppata alla base del nuovo regolamento FIA eRally5, la Mokka GSE Rally vanta prestazioni paragonabili alle Rally4 e si distingue per sicurezza, sostenibilità ed efficacia su strada e gara.

Secondo la visione Opel, "il Salone Auto Torino rappresenta un'occasione privilegiata per incontrare il pubblico e mostrare come l'elettrificazione possa esprimere prestazioni, carattere ed emozione. Con Opel Mokka GSE Rally portiamo nel cuore della città il risultato concreto del nostro know-how nel motorsport: una vettura capace di anticipare il futuro delle competizioni e di interpretare nel modo più autentico la filosofia Grand Sport Electric".

L'ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 assume rilievo internazionale con sette appuntamenti in sei Paesi europei, incluso il Rally di Sanremo. Il campionato, dedicato esclusivamente a veicoli da rally elettrici, è rivolto a team e giovani talenti offrendo loro una piattaforma agonistica e accessibile. La stagione prende il via nei Paesi Bassi per proseguire in Francia, Austria, Germania e Italia, prima del gran finale in Belgio, valorizzando la versatilità e l'affidabilità della nuova vettura.

Una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una nuova infrastruttura di ricarica mobile e autosufficiente. Questa tecnologia permette ricariche rapide tra le prove speciali, con 160 kWh di accumulo e potenze fino a 250 kW, sostenuta anche da mezzi logistici elettrici. La soluzione incrementa il numero di chilometri di gara e contribuisce a ridurre le emissioni anche fra le tappe del rally, rendendo il campionato un vero laboratorio di mobilità sostenibile.

Il percorso espositivo al Salone Auto Torino si snoda da Piazza Castello ai Giardini Reali, offrendo al pubblico la possibilità di toccare con mano le ultime innovazioni automobilistiche. Opel Mokka GSE Rally sarà una delle attrazioni principali, simbolo di un futuro in cui emozioni, performance ed ecologia si fondono nel segno della passione sportiva.

Il debutto dell'Opel Mokka GSE Rally a Torino conferma la volontà del brand di rendere l'elettrificazione protagonista sia nell'automotive che nel motorsport, con una vettura che promette di emozionare e sorprendere appassionati e addetti ai lavori.