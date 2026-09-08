Dragon Ball Daima debutta su Italia 2 con doppiaggio italiano e nuovi episodi di One Piece

Il momento tanto atteso dai fan di Dragon Ball è arrivato: Dragon Ball Daima debutterà in prima TV assoluta su Italia 2 dal 14 settembre, con il doppiaggio italiano. L'ultima opera nata dalla mente creativa di Akira Toriyama, indimenticato maestro della saga, si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori. In questa nuova avventura, ogni lunedì in seconda serata saranno trasmessi due episodi consecutivi a partire dalle ore 22:00.

Le novità narrative non mancano: a causa di un desiderio espresso allo storico drago Shenron, Goku e i suoi alleati vengono trasformati in bambini. Dietro questa misteriosa trasformazione si cela Gomah, deciso ad assicurarsi il dominio sul trono del Regno dei Demoni rimasto vacante dopo la sconfitta di Darbula nella celebre saga di Majin Bu. La collocazione temporale è ben precisa: Daima si posiziona subito dopo la conclusione di Dragon Ball Z e prima degli eventi di Dragon Ball Super. Per bloccare qualsiasi controffensiva, Gomah rapisce il Dio della Terra Dende, rendendo le sfere terrestri inutilizzabili. A Goku, Vegeta e Kaioshin, tornati bambini, non resta che infiltrarsi nel Regno dei Demoni in cerca di un antico set di sfere del drago, aiutati da nuovi personaggi come Glorio e Panzy. Il risultato è un mix di nostalgia e innovazione che promette di sorprendere anche i fan storici.

Ma le sorprese del lunedì sera su Italia 2 non finiscono qui. Prima dell'appuntamento con Dragon Ball Daima, andranno in onda in prima serata due episodi inediti di One Piece, doppiati in italiano e tratti dalla saga del Paese di Wa. In questa intensa fase della storia, la ciurma di Rufy si ritrova a Wano per aiutare Momonosuke e i samurai fedeli di Oden a ribaltare la tirannia dell'imperatore Kaido. L'azione e le emozioni sono garantite, con una programmazione che promette di catalizzare l'attenzione degli appassionati degli anime.

Italia 2 si conferma così punto di riferimento per gli amanti di anime e manga, offrendo ogni settimana imperdibili novità e contenuti esclusivi. L'appuntamento per tutti è fissato, con una lunga notte di avventure tra sfere del drago e pirati straordinari.