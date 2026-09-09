Slide Pistons tornano con Maledetta Balera: un album che reinventa la musica da ballo

Dall' 11 settembre è disponibile in digitale Maledetta Balera, il nuovo atteso album degli Slide Pistons, la band fondata da Luciano Macchia e Raffaele Kohler, due tra i più noti "fratelli d'ottone" della scena musicale italiana.



Il disco, interamente strumentale, propone nove tracce che reinventano e contaminano il repertorio delle tradizionali balere italiane, fondendo liscio, folk, ska, swing, tango e ritmi balcanici. L'obiettivo è chiaro: rendere omaggio, con uno stile originale e un sapiente mix di generi, al luogo simbolo della socialità e della rinascita italiana nel dopoguerra.



Proprio il brano che dà il titolo all'album, Maledetta Balera, rappresenta perfettamente questa visione: l'abbraccio che nel tango crea una connessione fisica ed emotiva tra i due ballerini si unisce all'andamento del liscio, con una contaminazione con la musica dell'Est Europa.



Da venerdì 11 settembre è in radio anche Il Cedro, brano dedicato all'attore Gigio Alberti, nato durante un suo monologo musicato proprio dagli Slide Pistons.



Batterie elettroniche, chitarre distorte e assoli di basso elettrico si incontrano nell'album con fisarmonica e tromba, portando l'ascoltatore in un viaggio musicale tra funk, hip hop, valzer, swing e influenze balcaniche.



Il disco si apre e si chiude tornando ai circuiti più autentici dei fondatori, che suonano insieme dal 1997 e, con Maledetta Balera, presentano il quarto progetto discografico Slide Pistons. Ognuna delle nove tracce trasmette storie e volti dell'Italia che balla, senza filtri e lontano dal patinato mondo virtuale.



Recentemente la band ha firmato la sigla del programma televisivo Romagna Mia con una versione ska dell'omonimo classico e partecipato a numerosi festival di musica da ballo romagnola.



La presentazione ufficiale dell'album è fissata per giovedì 10 settembre alle ore 22.00 al Nama (Nuovo Anfiteatro della Martesana) a Milano. Seguiranno una jam session e, a partire dall'11 settembre, un nuovo appuntamento settimanale su Radio Popolare con Slide Pistons - Jam Session ogni venerdì alle 23.59.



Sono già numerosi i concerti in programma, compresi eventi a Milano e in Lombardia fino a ottobre: dal Madama Hostel nei giorni successivi all'uscita, ai teatri storici come il Gerolamo, a circoli e bistrot, passando per celebrazioni speciali come la Festa dell'Acqua di Sorgente a Tavernerio.



Gli Slide Pistons sono composti da Luciano Macchia (trombone, fisarmonica), Raffaele Kohler (tromba) con Francesco Moglia alla chitarra, Giovanni Doneda al basso elettrico e Nicholas Celeghin alla batteria. La loro cifra distintiva resta il Liscio Crossover Sound, con una naturale propensione alla mescolanza dei generi e all'innovazione.



Luciano Macchia, crooner e trombonista, vanta un percorso che lo ha visto protagonista tanto nel classico quanto nel jazz, rock e pop, con collaborazioni importanti e brani molto apprezzati durante il periodo pandemico. Raffaele Kohler, trombettista, ha commosso l'Italia con le sue esibizioni dal balcone durante il lockdown e oggi continua a partecipare a eventi e manifestazioni sociali e musicali.



L'album Maledetta Balera simboleggia la resistenza pacifica di chi crede nella musica dal vivo e nella forza delle storiche balere italiane. Un richiamo alla passione, alla condivisione e all'identità, che trova nuova forma nell'energia degli Slide Pistons e nella contaminazione sonora di questo nuovo progetto.