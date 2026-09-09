Peugeot celebra il talento al red carpet di Venezia con Alessandro Borghi e il Peugeot Award

Peugeot approda sul red carpet della 83a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, celebrando il talento contemporaneo con una presenza iconica e significative novità. Al centro dell'iniziativa l'attore Alessandro Borghi, Ambassador del marchio, insieme al nuovo Peugeot Award, un riconoscimento che premia l'originalità e la forza emotiva del cinema d'autore.

Il Peugeot Award si presenta come una statuetta ispirata all'inconfondibile Leone, emblema del brand, ideata dagli esperti del Peugeot Design Lab. Questa scultura, simbolo di forza e creatività, nasce come segno tangibile dell'impegno di Peugeot nell'universo cinematografico. L'idea prende forma già a luglio, con l'annuncio della collaborazione con Borghi e la nascita stessa del premio, coinvolgendo direttamente AIR3 - Associazione Italiana Registi.

Il progetto si inserisce nella piattaforma The Lion Takes the Stage: un percorso che connette l'innovazione, lo stile e la visione Peugeot con il linguaggio universale del cinema. Attraverso questa iniziativa, Peugeot intende raccontare la propria filosofia Motion Meets Emotion, dove il movimento si trasforma in esperienza e il design diventa racconto.

Alessandro Borghi impreziosisce l'evento con la sua autenticità, intensità e visione, incarnando i valori del marchio sul palcoscenico più prestigioso della cultura cinematografica internazionale. Il cinema è uno straordinario strumento per raccontare emozioni, idee e punti di vista differenti. È un linguaggio universale che continua a evolvere e a generare nuove forme di espressione. Essere parte di questo progetto insieme a Peugeot e vedere il percorso arrivare a Venezia rappresenta per me un'opportunità speciale per celebrare il valore del talento e della creatività contemporanea, afferma Borghi.

A rendere il Peugeot Award immediatamente riconoscibile è proprio la statuetta del Leone, destinata a premiare autori e registi che si distinguano per originalità, visione e forza emotiva delle loro opere. La scultura si ispira al Leone monumentale di 12,5 metri presentato da Peugeot nel 2018 al Salone di Ginevra, un'opera che incarna fierezza, eccellenza e audacia.

Il legame tra Peugeot e il cinema si concretizza come un trait d'union tra eccellenza progettuale e creatività artistica, sottolineando l'impegno continuativo del marchio in questo ambito.

Con The Lion Takes the Stage abbiamo scelto di costruire una presenza autentica e continuativa nel mondo del cinema, un territorio affine alla nostra visione e ai nostri valori. Venezia rappresenta un momento particolarmente importante di questo percorso perché ci consente di celebrare il talento, la creatività e il potere delle storie attraverso il Peugeot Award e attraverso il coinvolgimento di un Ambassador come Alessandro Borghi. Con il Leone che sale sul palco della Mostra, Peugeot rafforza il proprio impegno nel sostenere la cultura e le nuove visioni del cinema contemporaneo, ha dichiarato Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia.

La partecipazione di Peugeot alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia rafforza il posizionamento del marchio tra design, emozione e movimento, valorizzando il cinema come spazio naturale di espressione della propria identità. Il Leone Peugeot, così, non è più solo un simbolo, ma un vero interprete delle storie, delle emozioni e dei talenti che definiscono il cinema dei nostri giorni.