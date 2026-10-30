Marco Masini annuncia il tour nei palasport: cinque date evento per il 2026

Marco Masini torna dal vivo nel 2026 con cinque attese date evento nei palasport e nuovi brani tratti da Perfetto Imperfetto. Info su tour, album e tappe.

Marco Masini torna protagonista della scena musicale italiana con un nuovo tour nei principali palasport nel 2026, pronto a emozionare i fan con cinque attese date evento in alcune delle maggiori città del Paese.

L'avventura live prenderà il via il 3 novembre dall'Unipol Forum di Milano, per poi proseguire il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e concludersi il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli. I biglietti sono già disponibili su TicketOne.it e presso i punti vendita e prevendite abituali.

Sul palco Masini porterà non solo le sue canzoni più amate, che hanno segnato oltre 35 anni di carriera e sono entrate nella storia della musica italiana, ma anche brani dal suo ultimo album Perfetto Imperfetto, uscito lo scorso marzo e prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini per Momy Records, Concerto Music e BMG. Nella tracklist sono presenti anche "Male Necessario" (Fedez, Marco Masini), canzone con cui Masini e Fedez hanno partecipato alla 76a edizione del Festival di Sanremo, vincendo il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, e "Bella Stronza" (Fedez, Marco Masini, FT Kings), un'inedita versione contemporanea di un classico tra i più iconici della sua carriera.

Il tour "Marco Masini - Live 2026", organizzato da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music, celebra la storia musicale dell'artista fiorentino, dal debutto al Festival di Sanremo nel 1990 con "Disperato" fino agli ultimi successi. Masini, nato a Firenze nel 1964, è protagonista indiscusso della scena pop italiana: con oltre 35 anni di palcoscenico, ha regalato al pubblico brani come "Ci vorrebbe il mare", "Perché lo fai", "Cenerentola Innamorata", "T'innamorerai", "Vaffanculo", "Bella Stronza", "L'uomo volante" e tanti altri che hanno consolidato il suo legame con diverse generazioni di ascoltatori.

Nel corso degli anni Masini ha conquistato importanti riconoscimenti, tra cui il primo posto al Festival di Sanremo 2004 con "L'uomo volante" e, più recentemente, il Premio Sergio Bardotti grazie alla collaborazione con Fedez. Il successo del tour "Ci Vorrebbe Ancora il Mare" ha confermato il suo ruolo di cantautore e narratore dell'anima italiana, portando dal vivo i momenti migliori della discografia e offrendo uno sguardo sulle ultime composizioni, tra cui i brani dell'album "10 Amori".

Il nuovo progetto discografico "Perfetto Imperfetto" è disponibile in vinile, CD e digitale, anticipato dal singolo "E poi ti ho visto cadere". Il tour "Marco Masini - Live 2026" segna così il ritorno dell'artista nei grandi spazi dei palasport, permettendo al pubblico di rivivere le emozioni delle sue canzoni storiche insieme all'energia delle nuove produzioni. Birindelli Auto sarà partner automotive dell'evento.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica italiana, che potranno ritrovare dal vivo uno dei cantautori più amati e seguiti degli ultimi decenni.