Afterhours: Premio Tenco alla Carriera e tour europeo per i 25 anni di Quello che non c'è

Afterhours ricevono il Premio Tenco alla Carriera e annunciano un nuovo tour che celebra due momenti chiave della loro storia musicale. Durante l'edizione 2026 del prestigioso premio, Manuel Agnelli e la band hanno ricordato sul palco alcuni dei momenti più significativi dei loro oltre quarant'anni di carriera, in attesa di festeggiare nel 2027 i 40 anni dal debutto su vinile e i 25 anni dall'uscita di Quello che non c'è.



Quello che non c'è, album fondamentale del rock italiano, sarà ripubblicato da Universal Music Italia il 22 gennaio 2027 in una edizione speciale, che coinciderà con l'avvio del Quello che non c'è - Tour 2027. Il tour prenderà il via il 12 gennaio da Amsterdam e toccherà alcune delle principali città europee - tra cui Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino - e italiane, con quindici date complessive e numerosi sold out già registrati per Berlino, Roma, Milano e Nonantola (MO).



Eravamo stanchi di urlare ritornelli simbolo, di mostrare una cinica ironia verso le realtà della vita che ci disgustano. Ironizzare sulle cose fa parte della cultura italiana, ma ormai non è più tempo per scherzare: bisogna prendere di petto la realtà dei fatti. Il mondo di oggi ci fa schifo e bisogna dirlo senza tanti sorrisi, così Manuel Agnelli presentava all'epoca i nove brani del disco. Un lavoro che stupì pubblico e critica per la profondità dei testi e per la sua ricerca musicale originale, rendendolo una pietra miliare ancora attuale.



A distanza di venticinque anni, i temi di Quello che non c'è, dall'inquietudine esistenziale al senso di disillusione, restano sorprendentemente attuali e continuano a parlare a nuove generazioni di ascoltatori. Dopo il successo del recente tour Ballate per piccole iene, che ha radunato oltre 100 mila spettatori, la band è pronta a portare di nuovo dal vivo tutta l'energia e l'intensità di un album entrato nell'immaginario collettivo.



Sul palco, al fianco di Manuel Agnelli, si esibiranno Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino e chitarra), Giorgio Prette (batteria) e Giacomo Rossetti (polistrumentista), per una formazione fedele allo spirito originale della band. Il tour toccherà metropoli e teatri iconici, atrraversando Italia ed Europa con tappe ad Amsterdam, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Nonantola, Zurigo, Brescia, Padova, Firenze, Venaria Reale, Napoli, Cesena, Roma e Milano.



I biglietti, già disponibili sui circuiti ufficiali, stanno andando esauriti per molte delle date più attese. Partner radiofonico del tour sarà Radio Capital, mentre il media partner sarà Rockol. Afterhours si apprestano così a vivere un nuovo capitolo della loro lunga carriera, confermando il ruolo centrale nella scena musicale italiana.