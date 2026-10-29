Matto Varini svela i mestieri nascosti nella docuserie comedy "Cosa Lavori"

Chi sa davvero cosa fanno gli altri per otto ore al giorno? È questa la domanda, solo all'apparenza banale, che dà vita a "Cosa Lavori", la nuova docuserie comedy d'inchiesta firmata da Matto Varini e disponibile con il primo episodio sul suo canale YouTube. Dopo aver conquistato pubblico e social con il suo stile fatto di nonsense, film mentali e improvvisazione, Varini si cala nei panni di Mattéo Dominici, curioso investigatore deciso a svelare il mistero dei mestieri contemporanei.



Il format propone incontri fra Mattéo e autentici professionisti di diversi settori. L'obiettivo? Farsi spiegare chiaramente in cosa consista, nella pratica quotidiana, il loro lavoro. Il tono è quello di chi conduce un'indagine importantissima, ma a capovolgere i giochi è il personaggio di Dominici: estraneo ai troppi formalismi e disposto a porre domande spiazzanti, spesso ingenue, ma capaci di portare alla luce dettagli mai considerati.



"Tutti dicono di lavorare, ma nessuno ha mai capito davvero cosa facciano gli altri per otto ore al giorno", si legge nella presentazione della serie. Varini costruisce comicità giocando abilmente sul contrasto tra la serietà degli intervistati e il suo punto di vista fuori dagli schemi. Ne nasce un racconto vivace capace di mescolare realtà e situazioni surreali, in cui la normalità del mondo professionale si trasforma in terreno fertile per l'umorismo.



"Cosa Lavori" alterna appuntamenti online, pubblicati un giovedì sì e uno no, rigorosamente negli orari lavorativi degli altri. Così, mentre Mattéo Dominici ricerca risposte definitive sulle professioni più disparate, anche gli spettatori vengono coinvolti in un viaggio tra curiosità e convinzioni da rivedere, grazie a domande che nessuno aveva pensato di fare.



Matto Varini, attore e digital creator napoletano, è ormai uno dei volti più riconoscibili della comicità italiana contemporanea. Dopo aver partecipato al people show di Alessandro Cattelan su Rai 2, essere stato protagonista di format virali al Festival di Sanremo, e aver ottenuto il riconoscimento di Creator dell'anno da Vanity Fair Italia 2025, approda oggi a questo progetto personale. Recentemente inserito da TikTok nella Discover List tra le 50 icone globali da seguire, Varini conferma la sua capacità di osservare e raccontare con uno sguardo unico sulle abitudini e i lavori degli italiani.