Modà: 25 anni di carriera nel 2027, nuovo singolo e tour Altalena nei palasport

I Modà si preparano a festeggiare nel 2027 i loro 25 anni di carriera, celebrando questo traguardo con l'uscita di un nuovo singolo, il ritorno nei palasport italiani e importanti novità discografiche.

A partire dal 6 novembre, sarà possibile ascoltare in radio e sulle principali piattaforme digitali "Bonnie & Clyde", il brano inedito che segna il debutto della storica band pop rock con Sony Music / Columbia Records e rappresenta la prima anticipazione del nuovo album atteso per il 2027. "Bonnie & Clyde" arricchisce ulteriormente la discografia dei Modà, riconosciuta per la profondità delle storie e delle emozioni raccontate da Kekko Silvestre, voce e penna della band.

Il 2027 sarà anche l'anno dell'"Altalena Tour", prodotto da Trident Music, che vedrà i Modà tornare dal vivo in sette appuntamenti nei maggiori palasport italiani. Le prevendite dei biglietti partiranno il 30 ottobre dalle ore 14.00 su Ticketone e nei punti vendita abituali, secondo un calendario che toccherà Ancona (10 aprile, PalaPrometeo), Bergamo (13 aprile, Choruslife Arena), Milano (15 aprile, Unipol Forum), Roma (21 aprile, Palazzo dello Sport), Firenze (24 aprile, Nelson Mandela Forum), Montichiari/Brescia (26 aprile, PalaGeorge) e Padova (28 aprile, Kioene Arena).

I Modà, band che ha accompagnato e segnato la scena italiana con nove album e numerose hit, restano tra i più amati dal pubblico grazie a uno stile inconfondibile che intreccia melodie avvolgenti e testi capaci di raccontare sentimenti, relazioni e storie quotidiane.

Il leader Kekko Silvestre continua a sorprendere per la sua scrittura intensa e personale, capace di trasformare emozioni, incontri e storie in musica. "Una scrittura personale e ispirata, che invita anche i fan più attenti a cercare rimandi tra i brani, a scoprire connessioni e a riconoscere i fili conduttori che attraversano la discografia della band". Non è un caso che il nuovo singolo si intitoli "Bonnie & Clyde": Silvestre ha più volte raccontato il suo fascino per le storie d'amore anticonvenzionali e i personaggi a cavallo tra realtà e fantasia, come già accaduto nel brano "Quel sorriso in volto" contenuto nell'album "Testa o croce" del 2019.

La formazione della band vede Kekko Silvestre alla voce, Diego Arrigoni alla chitarra elettrica, Stefano Forcella al basso, Enrico Zapparoli alla chitarra elettrica e acustica e Claudio Dirani alla batteria. I Modà continuano così il loro viaggio musicale, pronti a riabbracciare i fan per una stagione di nuove emozioni e grandi live.