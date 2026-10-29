Rino Gaetano, a novembre la riedizione celebrativa di Mio fratello è figlio unico

A 50 anni dalla pubblicazione originale, il 20 novembre arriva una riedizione speciale e limitata di Mio fratello è figlio unico, lo storico album di Rino Gaetano. L'opera, fondamentale nella discografia del cantautore calabrese, sarà disponibile in vinile LP black 180gr rimasterizzato in alta definizione e in formato CD, portando nuova vita a uno dei dischi simbolo della musica italiana.



L'iniziativa coincide con l'anniversario di nascita di Rino Gaetano, e offre agli appassionati l'occasione di riscoprire un album che non ha mai perso la sua potenza espressiva. Oltre alle celebri tracce come Mio fratello è figlio unico, Berta filava, e Cogli la mia rosa d'amore, questa edizione limitata contiene anche la versione originale di Sfiorivano le viole, all'epoca censurata a causa di riferimenti espliciti al conflitto in Vietnam e ai bombardamenti americani.



Nella confezione è incluso uno speciale booklet che raccoglie i testi delle canzoni, la riproduzione dello spartito originale del brano titolo e una presentazione d'epoca della casa discografica. Questo documento esclusivo permette di rileggere l'album con lo sguardo degli anni Settanta, entrando ancora più a fondo nell'universo creativo e anticonformista di Gaetano.



L'album, pubblicato nel 1976, rappresenta un capitolo fondamentale della musica d'autore italiana. Attraverso ironia, poesia e uno stile unico, Gaetano ha saputo raccontare le contraddizioni della società e dell'animo umano, conquistando generazioni di ascoltatori. La riedizione si propone di restituire attualità e valore all'opera di uno degli artisti più amati e autentici della scena nazionale.



Non manca anche la riflessione della famiglia. Questa ristampa restituisce la libertà di pensiero di Rino, capace di raccontare la realtà senza filtri, fino a scontrarsi con la censura. La mia missione è far sì che le sue canzoni non siano soltanto ascoltate, ma continuino a stimolare coscienze, spirito critico e il coraggio di fare qualcosa di buono per il mondo, ha dichiarato Alessandro Gaetano, nipote del cantautore.



L'attesa riedizione di Mio fratello è figlio unico si annuncia così non solo come un appuntamento imperdibile per i collezionisti, ma anche come un omaggio necessario a chi ha saputo usare la musica come strumento di libertà e di riflessione.