Amara vince il Premio Gabriella Ferri 2026 all'Ottobrata Romana

La cantautrice Amara, nome d'arte di Erika Mineo, è la vincitrice del Premio Gabriella Ferri 2026, il prestigioso riconoscimento della Fondazione Musica per Roma dedicato a valorizzare la forza poetica e la capacità espressiva nella canzone d'autore. L'annuncio arriva nell'ambito della XVIII edizione dell'Ottobrata Romana, appuntamento ideato dal Maestro Ambrogio Sparagna per rendere omaggio al patrimonio musicale popolare della Capitale.



L'evento si svolgerà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In programma un viaggio immersivo nella tradizione musicale romana, tra stornelli e serenate di strada, grazie all'Orchestra Popolare Italiana diretta da Sparagna e al Coro Popolare guidato da Anna Rita Colaianni.



Il Premio, istituito nel 2018 in memoria di uno dei simboli più amati della musica italiana del Novecento, celebra ogni anno una figura che sa trasformare la complessità dell'animo umano in racconto musicale. Quest'anno la scelta è ricaduta su Amara per la sua straordinaria capacità di tradurre in musica sentimenti autentici, raccogliendo idealmente l'eredità artistica di Gabriella Ferri. Tra le sue composizioni più celebri spicca "Che sia benedetta", portata al successo da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2017.



Sull'importanza di questo riconoscimento, Amara ha dichiarato: Sono davvero felice per questo premio, per me inaspettato: un riconoscimento che mi tocca nel profondo per l'ammirazione che ho sempre avuto per Gabriella Ferri e la sua disarmante verità. Sono gli artisti come lei, quelli non convenzionali, ad avermi insegnato che l'arte autentica profuma di libertà. Sono le anime come la sua a farmi credere che l'arte sia l'unico spazio in grado di trasformare il dolore in poesia.



La motivazione del premio evidenzia proprio la sensibilità di Amara nel raccontare le molteplici sfumature della condizione umana, avvicinandola a Gabriella Ferri per la capacità di rinnovare la canzone popolare in una dimensione intima e oltre gli stereotipi del folclore. La scelta della Fondazione Musica per Roma ribadisce così il filo che unisce la tradizione della canzone romana con la ricerca autoriale contemporanea, riconoscendo in Amara una voce intensa e profonda nella nuova generazione di cantautrici italiane.



Oltre alla premiazione di Amara, la XVIII Ottobrata Romana ospiterà anche giovani talenti come Hallyx (Alessandra Arcangeli) e Venerdì20 (progetto musicale di Giordano Treglia), in uno spettacolo che intreccia memoria e attualità, sottolineando la vitalità di una tradizione musicale mai ferma nel passato.