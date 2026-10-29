Premio Pierangelo Bertoli 2026: Fabio Concato premiato, tra i vincitori anche Biondi, Bungaro e Pedrini

Saranno due serate di grande musica e riconoscimenti al Teatro Carani di Sassuolo il 7 e 8 novembre 2026, in occasione della tredicesima edizione del Premio Pierangelo Bertoli. Fabio Concato sarà il protagonista principale, ricevendo il Premio Pierangelo Bertoli 2026 durante un concerto-evento intitolato "Altro di Me", durante il quale ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera tra brani celebri e chicche meno conosciute. La serata, che si preannuncia sold out, culminerà con la consegna del prestigioso riconoscimento, opera dello scultore Dario Brugioni.



Domenica 8 novembre toccherà invece a Mario Biondi, Bungaro e Omar Pedrini, che verranno insigniti rispettivamente dei premi "Per dirti t'amo", "Italia d'Oro" e "A Muso Duro". Mario Biondi celebra quest'anno i vent'anni di "This Is What You Are" e dell'album "Handful of Soul" e torna in tour nei teatri dopo la pubblicazione del nuovo disco "Two Entities". Bungaro sarà premiato per una carriera ultratrentennale tra collaborazioni illustri e nuovo album "Fuoco Sacro". Omar Pedrini, invece, viene celebrato per la sua indipendenza artistica e il forte spirito libero che lo contraddistingue.



Durante entrambe le serate, Alberto Bertoli proporrà brani del repertorio del padre Pierangelo, mentre i nove finalisti della sezione Nuovi Cantautori si esibiranno con brani propri e cover, accompagnati dalla band diretta da Marco Dieci. Sul fronte della gara, resta confermata la presenza di Kaloxs dopo che la Commissione Artistica ha accertato la regolarità del suo brano "Quando te ne vai", risultato conforme al regolamento in seguito a accurati controlli amministrativi.



I finalisti della sezione Nuovi Cantautori sono: Bambina, Daniele Gala, Edoardo Chiesa, Gaetano Moragas, Irene Caroleo, Kaloxs, Laura Pirrigheddu, Mancino e Raffaé. Il vincitore sarà decretato nella serata di domenica 8 novembre, ricevendo 4.000 euro, un premio di 10.000 euro offerto da Nuovo Imaie per organizzare un tour e la Targa Michele Merlo per il Miglior Testo. Tra le novità di quest'anno, il Premio ACEP sale da 2.000 a 3.000 euro, confermando la volontà di sostenere la crescita dei giovani autori. Alla collaborazione con Bimed si deve la Targa Maurizio Spaccazocchi, che offrirà al vincitore un'esibizione speciale al Festival del Racconto Ambientale alle Isole Tremiti e alla sesta edizione di Music for Freedom.



Quest'anno abbiamo l'opportunità di premiare quattro Artisti estremamente raffinati, con un fondo di poetica generativa incredibile. Sono molto fiero e contento del fatto che il Premio ogni anno si faccia sempre più baluardo della qualità, della propria autenticità e del rifiuto di scendere a compromessi per essere più in linea con le mode del momento - afferma Alberto Bertoli, direttore artistico del Premio - Sono colpito dal fatto che tra i Nuovi Cantautori siano presenti diverse ragazze: questo fa sì che si possa pensare ad un futuro dove anche la Canzone d'Autore sia sempre più femminile.



Premiamo 4 straordinari Cantautori della Musica italiana, autentici Alfieri di un'idea poetica apparsa subito innovativa, dagli inizi della loro carriera - dichiara Riccardo Benini, co-direttore artistico della manifestazione - La quota rosa è rappresentata da 4 bravissime Cantautrici, su 9 proposte della sezione Nuovi Cantautori. Credo quindi che il Premio Pierangelo Bertoli si confermi, anche nel 2026, come una delle manifestazioni più importanti e veritiere del panorama musicale nazionale.



Il Premio, tra i più autorevoli della canzone d'autore italiana, è organizzato da Montecristo Aps con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Sassuolo, Comune di Modena, sponsor privati e importanti partner istituzionali come SIAE, Nuovo Imaie e Rai Radio 2. La conduzione sarà affidata ad Andrea Barbi; i biglietti sono disponibili fino a esaurimento, con prezzi pensati per rendere l'evento accessibile a un pubblico sempre più vasto.