Matthew Lee incanta l'Italia con il tour From 20's to 20's - the piano odyssey

Matthew Lee torna protagonista sui palchi italiani con il tour From 20's to 20's - the piano odyssey, uno spettacolo che sta raccogliendo grande successo in tutte le sue tappe. Il pianista pesarese, celebre per le sue performance energetiche e per uno stile unico che fonde rock'n'roll, blues, swing e country, porterà il suo show a Milano (Blue Note, 18 e 19 novembre), Bologna (Teatro Duse, 31 dicembre) e Busto Arsizio (Teatro Sociale, 22 gennaio).



La particolarità di Matthew Lee risiede nella capacità di trasformare ogni concerto in un viaggio musicale attraverso un intero secolo di storia sonora, da classici intramontabili a successi contemporanei reinterpretati con una nuova energia. Il pianoforte non è mai solo uno strumento di accompagnamento, ma diventa vero protagonista e cuore dello spettacolo. Lee, definito in Inghilterra The Genius of Rock'n'Roll, coinvolge il pubblico in un'esperienza in cui dialoga con lo strumento, si alza, si muove e trasforma il gesto musicale nell'essenza stessa della performance.



From 20's to 20's - the piano odyssey ne è un esempio, il concerto infatti diventa un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo. Matthew unisce classici intramontabili e grandi successi contemporanei in un'esperienza teatrale e musicale.



Originario di Pesaro, Lee si è avvicinato al rock'n'roll grazie ai dischi del padre e, dopo una formazione classica segnata dall'insofferenza agli schemi, si è affermato rapidamente sui palchi internazionali. Oggi vanta sette album e concerti in Europa, USA, Russia, Cina e altri paesi.



La sua carriera è costellata di riconoscimenti, tra cui la vittoria al Coca-Cola Summer Festival con il singolo È tempo d'altri tempi, e una collaborazione con Carosello Records e Universal. Il pubblico italiano avrà ora l'occasione di assistere dal vivo a una delle performance più travolgenti e originali della scena musicale.



I biglietti per tutte le date sono già disponibili.