Claudio Baglioni annuncia l'uscita del suo nuovo brano Che Notte È Questa, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 13 novembre. Il singolo arriva dopo un'anteprima esclusiva riservata al pubblico dei sette straordinari concerti Che Notte È Questa! - la partenza, tenuti nella suggestiva cornice di Piazza di Siena a Roma.
Sette notti di emozione e musica hanno trasformato Piazza di Siena e il parco di Villa Borghese in un grande teatro all'aperto, celebrando una vera e propria festa collettiva, ricca di ricordi e nuove esperienze. Le date dei concerti, tra il 24 ottobre e il 1° novembre 2026, hanno reso omaggio anche al leggendario raduno ALÉ-OÓ del 24 ottobre 1982.
Ogni concerto ha visto l'apertura con una sorpresa dedicata da Baglioni ai suoi fan: l'inedito Che Notte È Questa, scritto, composto e interpretato dall'artista stesso. Il brano, prodotto da Cosa Edizioni Musicali s.r.l. per Sony Music Italy, è stato accolto con grande entusiasmo, confermando il legame di Baglioni con il suo pubblico e la sua capacità di attraversare generazioni.
L'opera è stata realizzata insieme a Paolo Gianolio, che ha curato arrangiamento e orchestrazione, mentre Lorenzo Cazzaniga si è occupato di ingegneria del suono e masterizzazione. La registrazione ha avuto luogo presso Alari Park Studios a Milano e Forum Village Recording a Roma.
Che Notte È Questa segna un nuovo capitolo nella carriera di Baglioni, omaggiando tanto il passato quanto le emozioni presenti, con la promessa di una notte in cui tutto sembra magicamente possibile.
Claudio Baglioni presenta Che Notte È Questa dopo i concerti evento a Roma
Claudio Baglioni lancia il nuovo singolo Che Notte È Questa dopo sette concerti memorabili in Piazza di Siena a Roma. Disponibile dal 13 novembre.
Claudio Baglioni annuncia l'uscita del suo nuovo brano Che Notte È Questa, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 13 novembre. Il singolo arriva dopo un'anteprima esclusiva riservata al pubblico dei sette straordinari concerti Che Notte È Questa! - la partenza, tenuti nella suggestiva cornice di Piazza di Siena a Roma.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!