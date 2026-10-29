Claudio Baglioni presenta Che Notte È Questa dopo i concerti evento a Roma

Claudio Baglioni annuncia l'uscita del suo nuovo brano Che Notte È Questa, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 13 novembre. Il singolo arriva dopo un'anteprima esclusiva riservata al pubblico dei sette straordinari concerti Che Notte È Questa! - la partenza, tenuti nella suggestiva cornice di Piazza di Siena a Roma.



Sette notti di emozione e musica hanno trasformato Piazza di Siena e il parco di Villa Borghese in un grande teatro all'aperto, celebrando una vera e propria festa collettiva, ricca di ricordi e nuove esperienze. Le date dei concerti, tra il 24 ottobre e il 1° novembre 2026, hanno reso omaggio anche al leggendario raduno ALÉ-OÓ del 24 ottobre 1982.



Ogni concerto ha visto l'apertura con una sorpresa dedicata da Baglioni ai suoi fan: l'inedito Che Notte È Questa, scritto, composto e interpretato dall'artista stesso. Il brano, prodotto da Cosa Edizioni Musicali s.r.l. per Sony Music Italy, è stato accolto con grande entusiasmo, confermando il legame di Baglioni con il suo pubblico e la sua capacità di attraversare generazioni.





L'opera è stata realizzata insieme a Paolo Gianolio, che ha curato arrangiamento e orchestrazione, mentre Lorenzo Cazzaniga si è occupato di ingegneria del suono e masterizzazione. La registrazione ha avuto luogo presso Alari Park Studios a Milano e Forum Village Recording a Roma.



Che Notte È Questa segna un nuovo capitolo nella carriera di Baglioni, omaggiando tanto il passato quanto le emozioni presenti, con la promessa di una notte in cui tutto sembra magicamente possibile.