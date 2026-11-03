Chery Group supera 2,5 milioni di veicoli venduti nel 2026, record in Italia per OMODA & JAECOO

Chery Group si conferma protagonista nel settore automobilistico mondiale raggiungendo due importanti traguardi: oltre 2,5 milioni di veicoli venduti nei primi dieci mesi del 2026 e il mese migliore dell'anno in Italia per i suoi marchi OMODA & JAECOO.

A ottobre, il gruppo ha registrato nel mondo 295.934 veicoli immatricolati, segnando una crescita del 5,3% rispetto allo stesso mese del 2025. Di questi, 140.893 unità sono veicoli a nuova energia (NEV), un record mensile che conferma il ruolo di Chery tra i principali player nella mobilità sostenibile. L'export ha toccato le 200.618 unità, in aumento del 58,7% su base annua, dato che sottolinea la forza del gruppo nei mercati internazionali.

In Italia, OMODA & JAECOO hanno chiuso ottobre con 5.040 immatricolazioni, con una crescita del 7,7% rispetto a settembre, mentre il mercato complessivo calava del 5,3%. La quota sale così al 3,77% sul totale e al 4,53% tra i clienti privati. Circa un'auto su ventidue acquistata da un privato italiano è una OMODA o una JAECOO. La performance annuale porta le immatricolazioni dei due brand a 37.985 unità tra gennaio e ottobre, pari al 2,68% del mercato complessivo e al 3,33% nel segmento privati. Da gennaio a ottobre la quota mensile è raddoppiata, dall'1,78% di gennaio al 3,77% di ottobre.

A livello globale, il gruppo ha raggiunto 2.502.723 veicoli venduti nei primi dieci mesi del 2026, con una crescita del 9,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'export ha totalizzato 1.751.766 unità (+64,8%), mentre i veicoli NEV si attestano a 999.417 unità (+43,2%), superando già il totale dell'intero 2025. Secondo la China Passenger Car Association, Chery da aprile si mantiene tra i primi tre gruppi per volumi di NEV venduti.

In Europa, tra gennaio e settembre 2026, sono state 292.000 le auto commercializzate in 24 Paesi (+182% rispetto al 2025), oltre 146.000 delle quali NEV (+251%), secondo i dati Dataforce. Nel Regno Unito, Chery ha conquistato il primo posto per vendite sia ad agosto sia a settembre 2026, con 8.618 e 32.830 unità rispettivamente.

Fondato nel 1997 a Wuhu, nella provincia cinese dell'Anhui, Chery Group ha oltrepassato i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo a luglio 2026 e distribuisce i suoi prodotti in più di 130 Paesi. Il portafoglio tecnologico comprende oltre 400 brevetti, tra cui la batteria Rhino, soluzioni avanzate di intelligenza artificiale per la guida assistita e il sistema super ibrido CSH. Con una forza lavoro di 150.000 dipendenti, il gruppo rappresenta oggi una realtà leader e in forte espansione tra mercato interno e internazionale.



