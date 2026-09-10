Marisa Monte porta il tour mondiale Phonica a Roma: unica data italiana il 11 settembre

L'attesa è finita per gli amanti della musica brasiliana: Marisa Monte sarà protagonista domani, venerdì 11 settembre, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma per l'unica tappa italiana e prima europea del suo acclamato tour mondiale Phonica.



L'artista, vera e propria leggenda della scena musicale internazionale, offrirà al pubblico romano un viaggio nella sua raffinata carriera, rivisitando i brani che l'hanno resa celebre, tra cui Vilarejo, Beija Eu, Infinito Particular, Ainda Bem, Diariamente, Amor I Love You e Não Vá Embora.



Un evento impreziosito dalla presenza della Film Harmony Orchestra, composta da ben 55 elementi e diretta da André Bachur, autore degli originali arrangiamenti orchestrali dello spettacolo. La collaborazione promette di amplificare la ricchezza sonora delle canzoni di Marisa Monte, restituendo una nuova dimensione emozionale ai suoi capolavori.



L'artista sta riscuotendo enorme successo in Brasile con questa tournée e il concerto di Roma rappresenta un ritorno molto speciale, visto il forte legame con l'Italia: proprio a Roma ha iniziato la propria formazione artistica a soli 18 anni, studiando canto lirico, un'esperienza che oggi si rinnova davanti al pubblico italiano.



Il concerto di Marisa Monte all'Auditorium Parco della Musica si conferma dunque come uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate romana, offrendo agli spettatori l'occasione unica di ascoltare dal vivo una delle grandi voci della world music.