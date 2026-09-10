Osteria Giacobazzi: risate e convivialità romagnola in prima serata sul Nove

Il divertimento e la genuinità della Romagna arrivano in prima serata con "Osteria Giacobazzi", il nuovo show comico guidato da Giuseppe Giacobazzi, in onda in esclusiva assoluta sul canale NOVE a partire da venerdì 11 settembre alle 21:30.

Romagnolo doc di Alfonsine, Giacobazzi conduce uno spettacolo corale ambientato nell'accogliente e immaginaria osteria allestita sulle tavole del Teatro Masini di Faenza, dove monologhi, sketch e improvvisazioni diventano la cornice di serate ricche di risate e tradizione. L'esperienza della vera convivialità romagnola, fatta di storie, leggende e aneddoti da osteria, prende vita in tre imperdibili puntate da 90 minuti ciascuna.

Ad accompagnare il padrone di casa un cast di amici e complici: Andrea Vasumi come spalla, Maria Pia Timo che porta lo sguardo femminile e Franco Trentalance, oggi coach e scrittore, che regala con ironia consigli su sesso e relazioni. In ogni episodio è previsto un ospite speciale che porta il proprio tocco personale: Paolo Cevoli nella prima puntata, Raul Cremona nella seconda e Antonio Ornano nella terza, per una varietà e spontaneità che coinvolgono anche il pubblico presente in sala.

La trasmissione, prodotta da Ridens Produzioni per Warner Bros. Discovery, celebra a tutto tondo la cultura gastronomica e sociale della Romagna, ma soprattutto la voglia di stare insieme e ridere, trascinando il pubblico in un viaggio tra ricordi, presentazioni ironiche e veri momenti di spettacolo comunitario. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre.