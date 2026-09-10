Suzuki Jukebox porta a Torino La Notte delle Hit: due serate evento con star italiane e internazionali

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica sta per andare in scena a Torino: Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit trasformerà l'Inalpi Arena in un grande palcoscenico l'11 e 12 settembre, proponendo due serate evento che saranno trasmesse in diretta su Rai1 e disponibili in streaming su RaiPlay.



Il progetto, presentato recentemente nella Sala Carpanini del Comune di Torino, porterà sul palco gli artisti originali delle hit italiane e internazionali più amate dagli anni 80 ai 2000. Prodotto da A1 Pictures insieme alla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai, l'evento si pone l'obiettivo di unire spettacolo, musica e partecipazione, coinvolgendo tanto il pubblico presente quanto gli spettatori collegati da tutta Italia.



La line-up delle due serate è ricca di nomi di spicco. Venerdì 11 settembre si esibiranno Cristina D'Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e Sugarfree, regalando una miscela di pop italiano e grandi successi internazionali.



La serata di sabato 12 settembre, invece, vedrà protagonisti Alberto Bertoli, Anna Oxa, Erminio Sinni, Gaetano Curreri con gli Stadio, Gazebo, Francesco Renga, Luca Dirisio, Mario Biondi, Paul Young, Sabrina Salerno, Spagna e Toploader, in un viaggio musicale attraverso epoche e stili capaci di far sognare generazioni intere.



A condurre la manifestazione saranno Antonella Clerici e Clementino, chiamati a guidare gli spettatori tra le emozioni delle canzoni che hanno segnato la storia della musica. L'evento sarà arricchito dalle clip video di anteprima incentrate sulla nuova Suzuki eVITARA, che promette di essere la perfetta compagna per lo show con il suo design moderno, dinamico ed eco-friendly.



Suzuki conferma il suo storico legame con il mondo della musica. Il Presidente e CEO di Suzuki Italia, Massimo Nalli, ha sottolineato:

Per Suzuki è un privilegio poter sostenere il mondo della musica, il linguaggio universale che riesce nel miracolo di unire culture, persone e generazioni in emozioni condivise. La musica rappresenta una delle grandi passioni di noi Italiani: in essa ritroviamo valori affini a quelli del nostro Marchio: la ricerca dell'emozione, l'autenticità, il desiderio di aiutare i nostri Clienti (e i potenziali Clienti) a vivere le proprie passioni. Suzuki Jukebox, con la spontaneità e l'energia di Antonella Clerici e Clementino, che presentano una lista straordinaria di cantanti italiani e internazionali, trasforma le canzoni che fanno parte della nostra memoria in una continua emozione dal primo minuto fino alle ultime note. Dopo il successo del 2025, buon divertimento a chi vorrà emozionarsi, anche quest'anno.



I biglietti per partecipare dal vivo sono disponibili per chi vuole vivere le performance direttamente dall'Arena, mentre da casa basteranno la TV o la piattaforma streaming. Suzuki Jukebox - La Notte delle Hit si conferma un appuntamento atteso, pronto a far cantare e ballare tutta Italia sulle note indimenticabili dei suoi protagonisti.