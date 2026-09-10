Citroën protagonista al Salone Auto Torino 2026 con la Nuova C3 Collection

Citroën presenta la Nuova C3 Collection al Salone Auto Torino 2026, confermandosi leader di vendite e innovazione con versioni benzina, Hybrid e 100% elettrica.

Citroën sarà tra i protagonisti più attesi del Salone Auto Torino 2026, portando al centro della scena la Nuova C3 Collection, una proposta che coniuga stile distintivo, comfort elevato e grande accessibilità. L'evento, in programma dall'11 al 13 settembre nel cuore di Torino con ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di 47 marchi e offrirà al pubblico novità, anteprime, esposizioni e la possibilità di effettuare test drive.

La Nuova Citroën C3 Collection si presenta come serie speciale del modello che, ad agosto, si è posizionato al terzo posto tra le auto più vendute in Italia e mantiene la leadership tra le vetture a benzina da inizio anno. Versatilità e attenzione alle esigenze dei clienti sono i tratti principali di questa vettura, disponibile in versione benzina, Hybrid e 100% elettrica. Attualmente, la C3 elettrica è la più venduta nel proprio segmento in Italia, con una quota del 44,1%, e si piazza terza tra i modelli elettrici preferiti dai clienti privati.

L'allestimento Collection nasce sulla ricca base PLUS e punta su un valore/prezzo competitivo e contenuti superiori. Al design espressivo della carrozzeria si aggiungono dettagli come i Colour Clips Andre Red su paraurti e passaruota posteriori, cerchi in lega neri da 17 pollici, vetri posteriori oscurati e l'opzionale tetto bicolore, che ne accentuano dinamismo e modernità. Gli interni sono caratterizzati dall'ambiente Urban Blue, progettato per offrire comfort e raffinatezza.

Il piacere di viaggio è amplificato dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort® e dai sedili Advanced Comfort, pensati per offrire morbidezza e sostegno anche nei tragitti più lunghi. La dotazione è completata da retrocamera e alzacristalli elettrici posteriori. La gamma motori comprende un turbo benzina da 100 CV con cambio manuale, una motorizzazione Hybrid con cambio automatico e una variante 100% elettrica, in grado di superare i 400 km di autonomia in utilizzo urbano: una soluzione che sottolinea l'impegno dell'azienda verso una mobilità semplice e accessibile a tutti.

Il momento per Citroën sul mercato italiano è particolarmente positivo. Anche ad agosto la C3 si è confermata tra le protagoniste, consolidando la fiducia dei consumatori nella nuova gamma, soprattutto sul segmento B.

In concomitanza con il Salone, Citroën lancia una promozione esclusiva per i visitatori: chi si presenterà con il voucher ricevuto tramite la DEM nazionale dedicata all'evento potrà usufruire di un contributo aggiuntivo di 300 euro IVA inclusa per l'acquisto di una vettura della gamma Passenger Cars. L'incentivo è cumulabile con le offerte commerciali in corso per settembre e valido per contratti intestati a clienti privati entro il 30 settembre 2026. Il voucher è nominale e non cedibile.



