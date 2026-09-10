Dylan Dog celebra 40 anni: eventi, volumi speciali e debutto teatrale a Roma

Dylan Dog compie quarant'anni e si prepara a festeggiare con un ricco calendario di eventi e iniziative dedicate ai lettori di tutta Italia. Venerdì 25 settembre prenderanno il via le celebrazioni con DYLAN DOG. HORROR NIGHT, una serata speciale che coinvolgerà 80 sedi tra librerie Ubik e fumetterie Funside da Nord a Sud, per vivere insieme la passione per l'Indagatore dell'Incubo. Il giorno successivo, sabato 26 settembre, il Bonelli Store di Milano ospiterà una matinée dedicata ai fan, con allestimenti tematici e la presenza di sceneggiatori e disegnatori storici del fumetto.



Numerosi autori incontreranno il pubblico nelle principali città italiane. A Milano interverranno fra gli altri Michele Masiero, Barbara Baraldi, Davide Furnò, Claudio Villa, Angelo Stano, Sergio Gerasi, Franco Busatta e Luigi Mignacco; a Roma Mauro Uzzeo, Alessandro Bilotta, Riccardo Torti; a Palermo Rita Porretto; a Napoli Bruno Brindisi, Raul e Gianluca Cestaro, Fabiana Fiengo; a Bologna Andrea Venturi, Paolo Martinello, Marco Nizzoli; a Catania Luigi Siniscalchi; a Cagliari Bruno Enna. Gli appassionati avranno così l'opportunità di scoprire aneddoti e curiosità raccontati proprio dai protagonisti di questo successo editoriale.



Per l'occasione, dal 22 settembre sarà disponibile il volume celebrativo con la storia inedita "Prima che sia l'alba", scritta da Barbara Baraldi e disegnata da Davide Furnò. Il volume presenterà in bianco e nero la storia dell'albo anniversario insieme a otto tavole a fumetti inedite. Il 26 settembre uscirà invece l'albo n. 481, "Prima che sia l'alba", a colori e in confezione sigillata: all'interno, la copertina sarà a sorpresa, tra la regular e tre rare variant. I copertinisti confermati sono Gianluca e Raul Cestaro per la regular, Claudio Villa, Corrado Roi e Angelo Stano per le variant.



L'attesa culminerà con il debutto a teatro del DYLAN DOG. HORROR SHOW, scritto da Tiziano Sclavi e Nicola Russo con la regia di Valter Malosti. Lo spettacolo debutterà al Teatro Eliseo di Roma dal 28 ottobre, con anteprime speciali già dal 22 ottobre, segnando la riapertura del teatro. In occasione dell'evento, il foyer sarà trasformato in uno spazio esperienziale, dedicato all'universo visivo e narrativo di Dylan Dog.





