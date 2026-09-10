Romantica di Ultimo eletta canzone dell'estate dagli utenti Spotify

Gli utenti Spotify hanno scelto: la canzone più amata dell'estate è Romantica di Ultimo. Dopo una fase di votazione svoltasi all'interno della piattaforma tra il 31 agosto e il 6 settembre, la hit dell'artista italiano ha conquistato il primo posto col favore del pubblico.



La classifica ufficiale, basata sulle preferenze espresse dagli ascoltatori, vede in seconda posizione BAILE INoLVIDABLE di Bad Bunny, seguita al terzo posto da LA TESTA GIRA, l'energetico brano firmato da Fred De Palma, Anitta e Amis Killa. Completano la top 5 estiva Da Dio di Bresh e AL MIO PAESE, la collaborazione tra Serena Brancale, Levante e DELIA.



This ranking rivela la varietà dei gusti che hanno animato l'estate musicale italiana, in equilibrio tra grandi nomi della scena nazionale e internazionale. Il successo di Romantica sottolinea ancora una volta il forte legame tra Ultimo e il pubblico nostrano, capace di imporsi anche in una stagione dominata dai ritmi latini e dalle collaborazioni d'autore.



Oltre allo streaming musicale, Spotify ha analizzato anche i principali trend che hanno caratterizzato le abitudini d'ascolto degli italiani durante i mesi estivi. Tra le parole chiave più inserite nelle playlist dagli utenti emergono termini come aura e rock, segno di una voglia di personalizzazione ed energia nelle selezioni musicali della community.



Da segnalare inoltre la crescita costante del True Crime tra i generi audio più apprezzati, anche sotto l'ombrellone, a conferma di come la piattaforma sia diventata uno spazio in cui la musica si intreccia sempre più spesso a esperienze di ascolto più ampie, tra podcast e audiolibri.



Spotify si conferma così uno specchio fedele dei gusti contemporanei, con una community attiva e variegata che sceglie, classifica e ridefinisce ogni anno le colonne sonore dell'estate.