Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via "Marra Palazzi25"

Dopo aver conquistato gli stadi italiani con uno show che ha riscritto le regole dello spettacolo dal vivo, Marracash torna sul palco con “Marra Palazzi25”, la nuova tournée che segna l’ultima grande avventura live del 2025. Il tour, prodotto da Friends & Partners, parte domani dal PalaSele di Eboli, prima tappa già sold out, e proseguirà nei principali palazzetti del Paese con dieci appuntamenti, di cui otto hanno già registrato il tutto esaurito.

“Marra Palazzi25” rappresenta la naturale prosecuzione del trionfale tour negli stadi andato in scena nell’estate 2025, con quasi 300.000 spettatori. Un live monumentale che ha portato Marracash a definire nuovi standard per i concerti rap in Italia. Lo spettacolo sarà un’esperienza immersiva e multisensoriale in cui il pubblico potrà rivivere la curiosa e appassionante dialettica tra le due anime del rapper, Fabio e Marracash, che questa volta si incontrano definitivamente sullo stesso palco. Il racconto si articola in sei capitoli e attraversa l’intera Trilogia dell’artista: “Persona” (2019), neo-classico da nove dischi di platino, “Noi, Loro, Gli Altri” (2021), vincitore della Targa Tenco come miglior disco in assoluto, ed “È Finita la Pace” (2024), doppio platino e terzo capitolo di un percorso musicale e personale che ha segnato la scena italiana.

Il repertorio include anche incursioni di brani esterni alla Trilogia, componendo una scaletta concepita come un racconto coeso e narrativo. La forza di questo percorso è confermata dai dati: tutti e tre gli album si trovano oggi nella top 40 della classifica FIMI, un risultato che testimonia la longevità e l’impatto culturale dell’opera di Marracash.

In una dichiarazione, il rapper descrive così il suo stato d’animo alla vigilia del nuovo tour: «MARRA PALAZZI25 conclude un anno straordinario: dopo il tour negli stadi e ora con il tour nei palasport, chiudo la Trilogia con un libro e la ristampa dei tre dischi che la compongono. Questo viaggio non è stato solo un percorso artistico, ma anche personale, dove ho avuto modo di conoscermi meglio, capire chi sono e cosa è importante per me. Dopo il MARRA STADI25, in cui Fabio e Marracash si sono finalmente ricongiunti, nei palazzetti porterò uno show pensato per essere ancora più vicino al mio pubblico: una grande festa costruita per essere vissuta insieme, in cui potrò godermi personalmente ogni canzone insieme a chi ha condiviso con me questo viaggio.»

Lo show, firmato dal team creativo italiano di Ombra – studio con sede a Londra – e diretto da Lorenzo De Pascalis e Giulia De Paoli, si presenta con un impianto scenico innovativo e tecnologico, evoluzione del già spettacolare Marrageddon. Sul palco un corpo di ballo con dieci ballerini guidati dai coreografi Carlos Kahunga Kamizele e Ricky Benetazzo, una band di quattro elementi, performer, personaggi scenici e tre robot giganteschi, alti fino a sei metri, a dominare lo sfondo. Non mancheranno effetti speciali e un allestimento immersivo che mira a trasformare ogni concerto in un racconto visivo e musicale.

Con 130 dischi di platino, 33 d’oro e una carriera costellata di riconoscimenti, Marracash conferma il suo ruolo di pioniere e re del rap italiano. Dopo aver fondato il primo festival rap nazionale, Marrageddon, e inaugurato il primo tour negli stadi per un rapper, continua a spingersi oltre, elevando ancora una volta il concetto di live.

Dopo l’esordio al PalaSele di Eboli il 28 novembre, il tour toccherà Bologna (1 dicembre), Firenze (4 dicembre), Milano (8, 9 e 10 dicembre), Roma (12 e 13 dicembre), Padova (17 dicembre) per concludersi il 20 dicembre a Torino.

Sarà inoltre la prima volta che Marracash si esibirà a Eboli, condividendo così con il pubblico campano il debutto di un progetto che promette di chiudere nel modo più spettacolare possibile un anno che lo ha consacrato definitivamente come icona indiscussa della musica italiana.

