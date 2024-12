Maserati e Sparco: una partnership per l’eccellenza nel motorsport

Maserati, il leggendario Marchio del Tridente, ha annunciato con orgoglio una nuova collaborazione con Sparco, leader mondiale nel settore dell’abbigliamento tecnico e delle attrezzature per il motorsport. Questa partnership, sviluppata nell’ambito di Maserati Corse, rappresenta un connubio perfetto tra due eccellenze italiane, unite dalla passione per prestazioni al top, innovazione tecnologica e design esclusivo.

Gli appassionati di Maserati si aspettano il meglio in termini di esperienza su pista, e questa collaborazione promette di soddisfare e superare tali aspettative. Entrambi i marchi condividono una visione fondata sull’eccellenza e sull’attenzione al dettaglio. Grazie a questa sinergia, l’innovazione e l’eleganza tipiche di Maserati si arricchiscono di un equipaggiamento tecnico all’avanguardia, concepito per garantire prestazioni senza compromessi.

Un elemento chiave di questa partnership è la possibilità di una completa personalizzazione. Non solo le vetture Maserati possono essere configurate secondo i desideri dei clienti, ma anche i kit Sparco offrono una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Ogni dettaglio, dai loghi ai colori, è progettato per rispecchiare l’identità unica del Marchio del Tridente, creando un’esperienza che combina massima performance e uno stile distintivo.

La collaborazione ha portato alla creazione di due linee di Racing Kit esclusive: la collezione Maserati Corse Replica Racing Kit, che offre abbigliamento tecnico da gara ispirato ai modelli Maserati Corse, e la linea Maserati MCXtrema Racing Kit, che incarna l’eccellenza prestazionale dei più potenti modelli da pista Maserati. Entrambe includono tute, scarpe, caschi, guanti e altri accessori di abbigliamento tecnico, progettati per garantire massimo comfort e sicurezza, senza rinunciare al design esclusivo che contraddistingue il marchio.

Queste nuove linee sono state presentate in anteprima durante il weekend del 30 novembre e 1° dicembre 2024, in occasione del 110° anniversario di Maserati, celebrato presso l’autodromo di Modena durante l’evento Tridente Experience. L’evento ha offerto ai fan del marchio un’occasione unica per immergersi nell’eccellenza Maserati, tra celebrazioni e momenti adrenalinici in pista.

Maria Conti, Head of Maserati Corse: “Maserati ha una storia gloriosa nel mondo degli sport motoristici e siamo felici di accostare il nostro nome ad un partner che è sinonimo di eccellenza e tecnologia ad alto livello nell’abbigliamento tecnico da corsa. È sempre entusiasmante far partire nuovi progetti con realtà che condividono la nostra stessa passione per la pista, ambiente naturale per Maserati da 110 anni. Grazie a questa collaborazione gli appassionati del Marchio avranno l’opportunità di immergersi ancora di più nel mondo racing in modo esclusivo e personalizzato.”

Niccolò Bellazzini, Brand Manager di Sparco: “Maserati ha una lunga e gloriosa storia nel racing e Sparco è un punto di riferimento nel settore dell’equipaggiamento tecnico per piloti e vetture da competizione da oltre 47 anni. Collaborare con un’altra eccellenza italiana – icona di sportività, stile e glamour – è motivo di grande soddisfazione e rappresenta l’occasione per la creazione di valore aggiunto al servizio del motorsport”.