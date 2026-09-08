Toyota e Scania insieme per camion a idrogeno: test su 40 veicoli pesanti

Toyota e Scania uniscono le forze per accelerare la transizione verso il trasporto pesante a zero emissioni grazie alle celle a combustibile alimentate a idrogeno. Nel quadro di una nuova partnership, i due colossi hanno annunciato che 40 veicoli pesanti Scania saranno equipaggiati con i sistemi a celle a combustibile di terza generazione forniti da Toyota. Questa iniziativa mira a testare la tecnologia in condizioni operative reali, puntando a esplorare potenzialità e sfide dell'idrogeno per il trasporto su lunga distanza.



All'interno del programma Pilot Partner di Scania, che coinvolge anche clienti selezionati, i camion saranno sottoposti a valutazioni tecniche sul campo. La collaborazione mira a raccogliere dati fondamentali sull'efficienza, sulle prestazioni operative e sul costo totale di gestione dei veicoli a celle a combustibile. L'obiettivo è comprendere se questa soluzione possa costituire un reale valore aggiunto per l'industria del trasporto pesante.



I veicoli saranno dotati della più recente tecnologia Toyota, capace di sviluppare fino a 300 kW in un'architettura altamente compatta, ottimizzata proprio per applicazioni su mezzi pesanti e diversi scenari d'uso. I primi veicoli entreranno in funzione nel primo trimestre del 2027, segnando un passo avanti verso una mobilità più ecosostenibile.



Crediamo che il trasporto pesante sia fondamentale per sviluppare la domanda e le infrastrutture di idrogeno. Inoltre, riteniamo che l'idrogeno sia la soluzione giusta per il trasporto pesante, dove il lungo raggio e l'efficienza operativa sono essenziali. Portando il sistema a celle a combustibile di terza generazione Toyota nelle operazioni logistiche dei clienti Scania, insieme stiamo compiendo un passo importante verso la mobilità alimentata a idrogeno per svolgere un ruolo ancora più importante nell'industria europea del trasporto pesante, ha sottolineato Hiroki Nakajima, Vicepresidente Esecutivo di Toyota Motor Corporation.



Siamo lieti di collaborare con Toyota per valutare come la tecnologia a celle a combustibile si comporti nelle impegnative operazioni di trasporto reali. Attraverso il nostro programma Pilot Partner, collaboriamo con clienti selezionati per testare nuove tecnologie in casi d'uso reali, apprendere dalla loro esperienza e sviluppare ulteriormente le nostre soluzioni. Questa collaborazione ci fornirà preziose intuizioni sulle opportunità e le sfide associate alla tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno nel trasporto pesante, ha affermato Sara Forsberg, Chief Technology Officer di Scania.



Questa collaborazione rappresenta un importante banco di prova per l'idrogeno come risorsa chiave nella decarbonizzazione della logistica pesante, e potrebbe favorire lo sviluppo di infrastrutture dedicate in Europa nei prossimi anni.