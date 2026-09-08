Nerissima Serpe annuncia il tour 2026 dopo l'album e lancia un nuovo freestyle

Nerissima Serpe è pronto a un nuovo capitolo della sua carriera musicale: dopo una stagione estiva ricca di live, l'artista annuncia il La Tana dei Serpenti Live Tour 2026 nei principali club italiani. Il tour partirà il 15 ottobre dal Teatro Concordia di Torino e porterà il rapper anche a Milano, Bologna, Padova e Roma, con cinque date che celebrano l'evoluzione di uno dei nomi più personali e originali del panorama urban nazionale.

Prima di immergersi nella dimensione concreta dei live autunnali, Nerissima Serpe regala ai fan il K100 Freestyle, un nuovo brano pubblicato oggi sui suoi canali social. È l'ennesima dimostrazione di una creatività istintiva e versatile che, negli ultimi anni, ha saputo allargare il pubblico di Matteo Di Falco, vero nome dell'artista, senza mai piegarsi ai cliché della scena rap più tradizionale.

Il tour rappresenta un ritorno a una dimensione raccolta e diretta, pensata per coinvolgere il pubblico da vicino, attraversando le varie sfumature del repertorio dell'artista. Sul palco Nerissima Serpe porterà sia i pezzi storici che le tracce più recenti di NERISSIMA, terzo album pubblicato a maggio, che chiude la trilogia cominciata con DentidaLatte (2020) e proseguita con Identità (2023). Le date previste toccano alcuni dei club più noti: Hiroshima Mon Amour a Torino (15/10), Alcatraz a Milano (20/10), Locomotiv a Bologna (23/10), Hall a Padova (25/10) e Orion Club a Roma (28/10).

La tana è il posto dove ci si ritrova, in cui tutto ha origine: uno spazio senza regole precise, dove stare insieme, fare rumore e prendersi il proprio posto. Così viene descritto il concept di uno show cucito su misura per alternare tracce viscerali e momenti più intimi, confermando la versatilità del repertorio dell'artista.

NERISSIMA conclude un ciclo importante nella carriera di Nerissima Serpe. Il disco è stato introdotto da un trailer cinematografico che vede protagonista Michèle Lamy, personalità di spicco della moda internazionale. L'album si muove attorno al concetto di "Nero", una presenza in grado di contenere opposti e contrasti, e raccoglie collaborazioni con nomi come Madame, Kid Yugi, Artie 5ive, Papa V, Latrelle e Promessa. Brani come 4 Gambe - divenuto virale su TikTok e presentato in anteprima durante la partita Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv - e Tu Mi Fai hanno anticipato una raccolta che si distingue per la commistione tra produzioni immediate e sezioni più introspettive.

Nerissima Serpe si distingue per un approccio personale e fuori dagli schemi, radicato nell'immaginario della campagna, della natura e delle periferie, lontano dalla retorica tipica del rap di quartiere. Nei suoi testi si mescolano crudezza, ironia, attenzione al dettaglio e una scrittura istintiva ma meticolosa, in grado di raccontare la propria storia senza filtri. Animali, sport e riferimenti all'aria aperta danno forma a una poetica riconoscibile, che riflette il modo di essere dell'artista prima ancora che la sua musica.



