Farming Simulator 25 regala Pumps N' Hoses: oltre 40 nuovi oggetti gratuiti

Farming Simulator 25 sorprende la sua vasta community di oltre cinque milioni di giocatori con il rilascio gratuito del pack Pumps N' Hoses. Questa espansione, sviluppata da Creative Mesh, amplia notevolmente le possibilità di gestione agricola rendendo l'esperienza di gioco ancora più realistica e coinvolgente.

Il Pumps N' Hoses Pack introduce sistemi di alimentazione avanzati, la separazione del letame e impianti di biogas configurabili, puntando su un'agricoltura sempre più efficiente e sostenibile. Attraverso oltre 40 nuovi oggetti, i giocatori possono gestire, stoccare e produrre energia dal letame in modi innovativi, beneficiando della tecnologia di alcuni dei principali marchi di settore come Schouten, Stallkamp, BvL e 2G Energy.

Le novità principali riguardano tre nuovi sistemi integrati nel gioco. I sistemi ombelicali permettono di distribuire il liquame sui campi tramite tubazioni collegate a iniettori ultraleggeri, eliminando la necessità delle tradizionali autocisterne durante l'applicazione. Questa soluzione garantisce un approccio moderno e pratico alla fertilizzazione dei terreni.

Un altro aspetto innovativo è la possibilità di separare i componenti liquidi e solidi del letame, offrendo alle aziende agricole maggiore flessibilità nello stoccaggio e nell'utilizzo delle risorse. Diventa così possibile ottimizzare le rese e migliorare la sostenibilità dell'attività agricola.

Il pacchetto amplia inoltre la produzione di biogas consentendo di configurare gli impianti in base alle esigenze operative individuali. I giocatori potranno combinare diversi elementi e adattare completamente gli impianti all'infrastruttura della propria fattoria, creando soluzioni su misura per la produzione di energia rinnovabile.

L'introduzione di oltre 40 articoli tra macchine, attrezzi, edifici e altre infrastrutture dedicati alla gestione del letame e alla produzione di biogas rende il nuovo pack uno dei più corposi mai rilasciati gratuitamente per la serie.

Farming Simulator 25 è attualmente disponibile per PC, Mac, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il Pumps N' Hoses Pack può essere scaricato da oggi senza costi aggiuntivi. Chi desidera espandere ulteriormente le possibilità di gioco può considerare il Season Pass Year 2, che offre accesso a nuovi contenuti a prezzo scontato. La software house continuerà inoltre a supportare il titolo con futuri aggiornamenti gratuiti e contenuti creati dalla community.