Matthew Lee reinventa Elvis e Panic! At The Disco con Burning Hopes e annuncia il tour Piano Odissey

Matthew Lee lancia Burning Hopes, audace medley tra Elvis Presley e Panic! At The Disco, e presenta il nuovo tour From 20's to 20's - The Piano Odissey.

Matthew Lee, tra i più apprezzati performer e pianisti italiani a livello internazionale, torna sulle scene con una sorprendente novità: la pubblicazione di Burning Hopes, un brano che fonde insieme l'iconico Burning Love di Elvis Presley con la hit mondiale High Hopes dei Panic! At The Disco.

Il risultato è un medley energico, prodotto e arrangiato da Bruno Riva negli studi Art&Music Recording, che mescola con originalità le vibrazioni del rock'n'roll anni 70 con la freschezza e l'ottimismo del moderno country rock.

Burning Hopes segna una nuova tappa nel percorso artistico di Matthew Lee, puntando su un sound contemporaneo che mantiene però intatta l'anima ribelle di Elvis, traghettandola in una dimensione aggiornata attraverso arrangiamenti country moderni. Il pianoforte, vero protagonista, diventa il ponte ideale tra la tradizione e il presente musicale.

L'uscita del singolo è accompagnata da un videoclip ufficiale, realizzato con la regia di Federico Bisacco e la fotografia di Mattia Poppa, che trasforma l'innovativo mix musicale di Lee in una forte esperienza visiva. L'estetica del video riflette a pieno l'identità e la visione del progetto.

Volevo creare qualcosa che unisse le mie origini a quello che vedo oggi nel mio futuro artistico - racconta Matthew Lee - un suono nuovo che attinge dal country moderno, quello che riempie gli stadi in America. Con il mio producer Bruno Riva e i miei musicisti ci siamo chiusi in studio e abbiamo iniziato a ragionare, così ci è venuta in mente l'idea di unire due brani e creare qualcosa di nuovo.

A partire da maggio, Lee sarà protagonista di From 20's to 20's - The Piano Odissey, uno spettacolo interamente dedicato al viaggio nella musica degli ultimi cento anni. Il pianista pesarese unirà nel corso del tour classici eterni e successi contemporanei, alternando energia, emozione e virtuosismo in un format pensato come vero show teatrale.

Tra le prime tappe annunciate figurano Buscemi (Siracusa) il 30 maggio, Grottazzolina (Fermo) l'8 giugno, Locarno (Svizzera) il 30 luglio e Martina Franca (Taranto) il 12 agosto, con la prospettiva di toccare palchi prestigiosi italiani e internazionali.

Matthew Lee, cresciuto a Pesaro tra i dischi di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, ha costruito una carriera fuori dagli schemi: dal Conservatorio di Pesaro, dove il suo stile ribelle risultò inconciliabile con i canoni accademici, fino ai palchi di tutta Europa, Regno Unito e Stati Uniti. Conosciuto in Inghilterra come The Genius of Rock'n'Roll dopo esibizioni insieme a nomi come Van Morrison e Tom Jones, Lee ha saputo imporsi grazie al talento e a una presenza scenica travolgente.

Oggi, dopo sette album e numerosi riconoscimenti - tra cui la vittoria al Coca-Cola Summer Festival con il brano È tempo d'altri tempi e il successo di Rock & Love per Decca Records - Lee continua a rinnovarsi, proponendo nuove contaminazioni e confermando il suo ruolo tra i maggiori ambasciatori italiani della musica rock, pop e country nel mondo.