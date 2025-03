Maurice Lacroix celebra 50 anni di eccellenza con la nuova collezione 1975

Nel 2025, Maurice Lacroix festeggia il suo 50° anniversario con un anno straordinario ricco di eventi e innovazioni. Tra le novità più attese, spicca la collezione 1975, un omaggio alle radici del brand che unisce tradizione e modernità in una gamma di modelli automatici e al quarzo. Caratterizzata da uno stile elegante e proporzioni armoniose, questa nuova linea incarna alla perfezione lo spirito distintivo del marchio, con un tocco di raffinatezza senza tempo.

Dal 1975, Maurice Lacroix si distingue nel mondo dell’orologeria per il suo spirito innovativo e la continua ricerca di nuove soluzioni per misurare il tempo. Dopo aver acquisito lo status di Manifattura nel 2007, il brand ha introdotto modelli rivoluzionari come il Masterpiece Square Wheel (2010), il Masterpiece Mysterious Seconds (2013) e il Masterpiece Gravity (2014). Tuttavia, il vero punto di svolta arriva nel 2014, quando il team creativo riscopre il Calypso, un’icona del passato che ispirerà la nascita dell’AIKON nel 2016. Quest’ultimo segnatempo, con il suo design urbano e contemporaneo, ha conquistato il pubblico giovane e continua a riscuotere grande successo.

Per il suo 50° anniversario, Maurice Lacroix presenta una nuova linea di orologi pensata per gli appassionati di orologeria e per chi ama lo stile senza tempo. La collezione 1975 si ispira alla storica selezione Les Classiques, lanciata nel 1988, reinterpretandola con materiali pregiati e dettagli contemporanei. Ogni modello fonde l’estetica vintage con un appeal moderno, mantenendo l’eccellenza svizzera e un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

Gli orologi della collezione 1975 sono disponibili in versioni automatiche e al quarzo, pensate per soddisfare ogni esigenza. La gamma offre una varietà di dimensioni e combinazioni di quadranti e cinturini, permettendo di trovare il perfetto equilibrio tra stile classico e gusto contemporaneo.

Il modello Maurice Lacroix 1975 Automatic, disponibile con cassa da 36 o 40 mm, esprime la perfetta fusione tra l’arte orologiera svizzera e il design retrò. Per chi predilige la praticità del quarzo, il 1975 Quartz con cassa da 39 mm offre un’alternativa altrettanto elegante. Entrambi i modelli sono proposti con quadranti blu, neri o argento, impreziositi da un sofisticato motivo soleil.

Le classiche lancette dauphine sono abbinate a indici trapezoidali applicati a mano, mentre la minuteria dalle linee nette e la sottile lancetta centrale dei secondi garantiscono una leggibilità impeccabile. Nei modelli automatici, la data è posizionata a ore 3, mentre nelle versioni al quarzo si trova a ore 6.

Ogni orologio della collezione presenta una cassa “Masterpiece specification”, con un’alternanza di superfici satinate e lucide che esaltano il dinamismo del design. Il bracciale in acciaio a 5 file di maglie, dotato di fibbia déployante, è stato progettato per offrire massima eleganza e comfort. In alternativa, il modello può essere abbinato a un cinturino in pelle coordinato, impreziosito dal nuovo logo Maurice Lacroix goffrato. Grazie al sistema Easy Strap Exchange, è possibile cambiare cinturino o bracciale in pochi istanti, personalizzando l’orologio con estrema facilità.

Nonostante le differenze tra le referenze 1975 Automatic e 1975 Quartz, tutti i modelli condividono gli stessi codici stilistici e la raffinata lavorazione che contraddistingue il brand. Stéphane Waser, Managing Director di Maurice Lacroix, ha commentato: “Con la collezione 1975 abbiamo voluto racchiudere l’essenza di Maurice Lacroix, espressa in orologi dallo stile fresco, contemporaneo e senza tempo. Il risultato è una linea che incarna alla perfezione tutto ciò che rappresentiamo… una celebrazione di 50 anni di eccellenza, artigianato e innovazione.”