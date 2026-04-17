Birra Messina Note di Melograno conquista la Milano Design Week 2026

Birra Messina torna protagonista alla Milano Design Week 2026 come official beer partner del Vogue Vintage Market, l'appuntamento imperdibile dedicato alla moda second hand e agli accessori d'archivio firmato Vogue Italia. Nella giornata di sabato 25 aprile, dalle 11:00 alle 20:00, negli spazi di Officine LùBar in Via Monviso 34 a Milano, il brand offrirà ai visitatori un'esperienza unica per scoprire la nuova Birra Messina Note di Melograno.

Note di Melograno è la novità che amplia la storica famiglia di Birra Messina. Si tratta di una lager dal colore brillante, con grado alcolico del 5%, caratterizzata da un ingrediente distintivo: il succo di melograno. Il risultato è un gusto bilanciato e piacevolmente rinfrescante, esaltato da una delicata nota fruttata finale che rinnova il momento dell'aperitivo con un tocco contemporaneo e sorprendente. Il retrogusto rimane pulito e fresco, grazie anche a un grado di amarezza moderato, garantendo una bevuta equilibrata ed originale.

La scelta di Birra Messina si lega perfettamente ai valori del Vogue Vintage Market, dove la riscoperta del vintage si intreccia con stile, ricerca e identità personale. Gli organizzatori sottolineano che valori quali cura del dettaglio e reinterpretazione della tradizione sono condivisi da entrambi gli universi, rendendo questa collaborazione particolarmente significativa per chi ama distinguersi anche nei momenti conviviali.

Siamo felici di tornare anche quest'anno alla Milano Design Week, un contesto con cui Birra Messina ha costruito nel tempo un legame sempre più solido. La partecipazione al Vogue Vintage Market rappresenta per noi un'evoluzione naturale: un luogo dove stile, ricerca e identità si incontrano, in perfetta sintonia con i valori del brand. Un'occasione ideale per presentare Birra Messina Note di Melograno, pensata per chi ama distinguersi anche nei momenti di convivialità, esprimendo la propria personalità attraverso scelte di gusto originali e sorprendenti.

Birra Messina, nata nel 1923 e prodotta oggi a Massafra, continua la sua evoluzione affiancando ai classici della gamma nuove proposte dedicate a un pubblico curioso e aperto alla sperimentazione. Dopo il successo di Birra Messina Cristalli di Sale nel 2019 e Birra Messina Vivace nel 2024, Note di Melograno si inserisce nel panorama italiano dell'aperitivo come risposta al desiderio crescente di esperienze gustative inedite ma alla portata di tutti.

L'iniziativa del Vogue Vintage Market durante la Milano Design Week si conferma così meta privilegiata non solo per gli appassionati di moda d'autore, ma anche per chi cerca nuovi sapori ed emozioni: un evento in cui autenticità, convivialità e attenzione alle tendenze del vivere contemporaneo trovano una sintesi perfetta nei dettagli più semplici e inaspettati.