Venezianico rivoluziona l'eleganza sportiva: il nuovo Arsenale Calendario

Nel mondo dell'orologeria contemporanea, l'equilibrio tra tecnica, design e narrazione si riflette pienamente nel nuovo Arsenale Calendario di Venezianico. Questo segnatempo, evoluzione della celebre collezione ispirata all'Arsenale di Venezia, si distingue per una costruzione sofisticata dove ogni dettaglio serve una funzione precisa, bilanciando eleganza sportiva e innovazione.



Nel linguaggio di Venezianico, il tempo non è mai solo una misura. È costruzione, equilibrio, visione. Con il nuovo Arsenale Calendario, questa filosofia evolve in una dimensione ancora più strutturata: una complicazione che trasforma il tempo da semplice lettura in architettura.



La cassa da 40 mm in acciaio 316L satinato, spessa solo 9,6 mm, racchiude un quadrante a più livelli che integra calendario completo, riserva di carica e indicazione giorno-notte. La raffinatezza prende forma anche grazie al vetro zaffiro bombato, che accentua la profondità e la complessità della costruzione.



Al centro della scena, a ore 12, spicca l'indicatore di riserva di carica progettato appositamente per integrarsi con il logo ispirato alla croce della Torre dell'Orologio in Piazza San Marco. La lancetta, dotata di un collo rialzato, scorre sopra la croce senza mai oscurarla, offrendo lettura costante dello stato di carica e un colpo d'occhio distintivo.



Ai lati, due sotto-quadranti dedicati a giorno della settimana e mese creano una perfetta simmetria, mentre il datario laterale con caratteri ridisegnati mantiene ordine e pulizia visiva. Ogni funzione trova spazio senza causare affollamento, esaltando la chiarezza e l'eleganza dell'insieme.



Il nuovo Arsenale Calendario si distingue anche per l'indicazione 24 ore a ore 6, reinterpretando il ciclo giorno-notte tramite un disco in movimento sotto una mezzaluna in vetro zaffiro fissata al quadrante con due viti a vista. Questo elemento, pensato non come semplice decorazione, dona profondità reale e rafforza il concetto architettonico dell'orologio.



La superficie soleil, disponibile in blu o rosso bordeaux, riflette la luce creando giochi ottici continui grazie anche a indici a bastone lucidi e lancette dauphine scheletrate, mentre i sotto-quadranti presentano lavorazione a cerchi concentrici.



All'interno, batte il calibro automatico Miyota 9100, scelto per l'architettura completa che integra tutte le complicazioni in un'unica soluzione robusta. Frequenza elevata (28.800 vibrazioni/ora) e precisione regolata in-house lo rendono affidabile e raro per questa fascia di prezzo, offrendo soluzioni normalmente riservate all'alta orologeria.



L'Arsenale Calendario rappresenta un sistema integrato in cui tutti gli elementi dialogano in equilibrio, rispecchiando la logica e la precisione che hanno reso leggendario l'Arsenale di Venezia. Più che uno strumento di misurazione, è una dichiarazione di stile e visione, dove tecnica e visione si incontrano, traducendo la complessità in ordine e l'ordine in forma.