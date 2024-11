Mazda e Peter Pan: uniti per supportare le famiglie dei bambini oncologici

Mazda Italia conferma, per il diciassettesimo anno consecutivo, il suo impegno a sostegno dell’Associazione Peter Pan, mettendo a disposizione una Mazda CX-5 per il trasporto dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. Questa vettura rappresenta un elemento fondamentale per l’Associazione, poiché consente ai volontari di accompagnare i bambini dai loro alloggi fino all’ospedale Bambino Gesù, garantendo massima sicurezza e comfort durante gli spostamenti.

L’Associazione Peter Pan, nata a Roma nel 1994 grazie alla determinazione di un gruppo di genitori uniti per supportare altre famiglie colpite dalla malattia, è cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per chi affronta il complesso percorso delle cure oncologiche pediatriche. Con oltre 900 pazienti supportati negli anni, l’Associazione offre ospitalità gratuita nelle sue Case, accogliendo famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero, impossibilitate a rientrare quotidianamente a casa durante i trattamenti dei propri figli.

All’interno di queste strutture, le famiglie trovano non solo un alloggio sicuro e accogliente, ma anche un ambiente di forte sostegno emotivo e pratico. Gli spazi comuni e i momenti di socializzazione tra bambini e genitori, insieme alle attività ricreative organizzate per i piccoli pazienti, creano un’atmosfera serena e di condivisione. I volontari di Peter Pan, presenti 365 giorni all’anno, rendono vivo questo ambiente e offrono un sostegno costante a tutte le famiglie. Ogni gesto, sorriso e attività condivisa contribuisce a rendere più lieve il difficile cammino verso la guarigione.

Peter Pan offre anche lezioni scolastiche per i giovani ospiti e il prezioso supporto di una psicologa dell’età evolutiva, disponibile sia a domicilio sia durante i ricoveri ospedalieri. Le iniziative dell’Associazione non si limitano a questo: tra laboratori creativi, campi estivi e gite organizzate nei momenti liberi dalle terapie, l’obiettivo è quello di promuovere un recupero psicofisico più rapido. Anche i genitori non sono lasciati soli: l’Associazione mette a disposizione una psico-oncologa per aiutare le famiglie a gestire il peso della malattia e a mantenere un rapporto sereno con i propri figli.

Dal 2007, Mazda Italia sostiene l’Associazione Peter Pan, fornendo ogni anno una vettura in comodato gratuito per facilitare il trasporto delle famiglie dei pazienti. Questo sostegno costante è espressione della missione solidale di Mazda, che con orgoglio rinnova il proprio contributo per garantire un po’ di serenità e un concreto supporto a chi affronta ogni giorno sfide tanto difficili.