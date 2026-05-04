Blanco porta il suo primo tour nei palazzetti al PalaSele di Eboli

Blanco debutta al PalaSele di Eboli domani con il suo primo tour nei palazzetti, segnando ufficialmente il grande ritorno sulle scene a tre anni dall'ultima tournée. Il cantante, tra i più attesi del panorama italiano, propone uno show che promette energia, coinvolgimento e una svolta sonora decisa, dopo il lancio del nuovo album MA', uscito il 3 aprile per EMI Records Italy.



Con una formazione rinnovata che vede accanto agli storici Michelangelo, Carmine Landolfi ed Emanuele Nazzaro anche l’ingresso di Giacomo Ruggeri e Gabriele Bolognesi, Blanco arricchisce il suo live con nuovi suoni e la presenza, per la prima volta, di fiati sul palco, orientando l’esperienza verso un impatto più rock e materico.



Il concerto attraverserà l’intero percorso musicale di Blanco: dai grandi successi come Notti in Bianco, La Canzone nostra e Mi fai impazzire, fino ai brani inediti presenti in MA’, tra cui Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore. Non mancheranno momenti più intimi e acustici per offrire al pubblico uno spettacolo senza filtri.



Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sto lavorando tanto e sarà un tour diverso da tutti quelli che ho fatto finora. Anche perché ora arrivo nei palazzetti: è una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa, proprio perché non so mai cosa aspettarmi e sono curioso di vedere come reagirà il pubblico - ha dichiarato Blanco.



La componente scenotecnica è stata affidata al collettivo londinese Ombra, che firma uno show essenziale e diretto, caratterizzato da un palco classico e una cura estetica "cruda". Gli effetti visivi si fondano su un’idea di caos iniziale che si organizza progressivamente, accompagnando l’evoluzione della narrazione live.



La direzione artistica porta la firma di Stefano Clessi, mentre Michelangelo e Placido Salamone curano la direzione musicale per garantire coerenza e originalità ad ogni tappa.



Restano ancora alcuni biglietti disponibili per la data di Eboli: le vendite proseguiranno anche al botteghino del PalaSele dalle ore 17, con apertura porte fissata alle 19 e inizio dello show alle 21.



Dopo Blanco, la stagione live del PalaSele proseguirà il 9 maggio con Elisa, mentre in autunno sono già annunciati i concerti di Luciano Ligabue, Pooh e Laura Pausini, confermando la centralità di Eboli tra le tappe principali dei grandi eventi musicali italiani.



Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, con biglietti disponibili nei tradizionali circuiti di prevendita.