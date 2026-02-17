Mazda Italia e Peter Pan ODV: 17 anni di solidarietà per le famiglie dei bambini oncologici

Da oltre diciassette anni Mazda Italia sostiene concretamente le famiglie dei bambini affetti da patologie oncologiche, confermando anche nel 2026 il proprio impegno al fianco dell’associazione Peter Pan ODV. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, celebrata il 15 febbraio, la casa automobilistica rinnova un legame basato su valori di responsabilità sociale, attenzione alla persona e solidarietà.

L’associazione Peter Pan ODV, attiva a Roma da più di trent’anni, offre ospitalità gratuita e supporto alle famiglie di bambini e adolescenti malati di cancro costretti a trasferirsi temporaneamente nella Capitale per seguire i percorsi di cura. Un impegno straordinario che dal 2007 viene sostenuto da Mazda con la fornitura in comodato gratuito di una vettura, oggi una Mazda CX-5, utilizzata dai volontari “Timonieri” per accompagnare genitori e piccoli pazienti da e verso gli ospedali romani.

Questa collaborazione rappresenta un aiuto concreto alla vita quotidiana di molte famiglie: un gesto di vicinanza che si traduce in decine di viaggi ogni settimana, realizzati in sicurezza e comfort, per alleggerire almeno in parte il peso della malattia. A Roma si concentra oltre il 20% delle dimissioni pediatriche con diagnosi oncologica, e di conseguenza la richiesta di trasporti è in costante aumento. Per rispondere a questa crescita, Peter Pan ODV ha potenziato il servizio delle navette solidali, stimando per il 2026 un incremento del 50% rispetto agli anni precedenti.

Per garantire la continuità del servizio, l’associazione ha lanciato una campagna di raccolta fondi dedicata alle navette solidali. Partecipare significa contribuire ai costi di carburante e manutenzione dei veicoli, all’ampliamento del numero di mezzi a disposizione e alla sicurezza negli spostamenti, offrendo così un sostegno concreto a chi affronta momenti di grande difficoltà.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco di Peter Pan anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile. Crediamo in una mobilità che metta al centro le persone; sapere che la nostra vettura contribuisce ogni giorno ad alleggerire, anche solo in parte, il peso degli spostamenti per queste famiglie è per noi motivo di grande responsabilità”, afferma Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia.

Il contributo dell’azienda si inserisce in un percorso di lungo periodo che dimostra come la solidarietà possa diventare parte integrante della responsabilità d’impresa. Mazda invita cittadini, istituzioni e aziende a unirsi alla raccolta fondi, trasformando un semplice gesto di generosità in un aiuto tangibile e quotidiano per i bambini in cura e per chi li accompagna nel loro percorso di guarigione.