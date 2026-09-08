Mazda MX-5 2027: stile rinnovato e piacere di guida sempre protagonista

La Mazda MX-5 2027 si prepara a conquistare nuovamente gli appassionati della guida sportiva con una gamma rinnovata e una serie di dettagli esclusivi. Dopo 35 anni di storia e oltre 1,2 milioni di unità vendute, la roadster più iconica si evolve per esaltare ancor di più il suo spirito dinamico e il suo design unico.



Tre interpretazioni caratterizzano la nuova offerta: Kazari, Homura e la nuovissima Yakudo, dedicata alla versione Soft Top. Il nome Yakudo, che richiama energia e vitalità, si traduce in una serie speciale che spicca per le pinze freno Brembo anteriori e posteriori verniciate in argento, cerchi RAYS forgiati da 16 pollici in nero e capote in tessuto Light Grey. Gli interni, rivestiti in Alcantara e valorizzati da finiture raffinate, creano un ambiente elegante e sportivo. Questa serie interpreta in chiave moderna la filosofia Mazda "Crafted with Japanese Soul", dove artigianalità e piacere di guida si fondono.



L'allestimento Homura, dall'anima ancora più sportiva, si distingue attraverso cerchi in lega neri, freni Brembo rossi, assetto Bilstein specifico e barra duomi anteriore per una maggiore agilità e connessione alla strada.



Novità anche sul fronte colori con il debutto di Zinc Green, una nuova tonalità metallizzata disponibile su tutti gli allestimenti a partire da ottobre 2026. Questo colore è stato progettato per esprimere un equilibrio tra robustezza e raffinatezza, mostrando riflessi e sfumature diverse a seconda della luce, sia in contesti urbani che naturali.



Sotto il cofano, la MX-5 2027 monta ora il motore Skyactiv-G aspirato da 1,5 litri con potenza di 136 CV e coppia di 155 Nm. Il consumo è stato ridotto a 6,1 l/100 km nel ciclo WLTP, mentre le emissioni di CO2 scendono a 139 g/km, sintesi di efficienza e performance. Ulteriori ottimizzazioni all'acustica del propulsore arricchiscono il coinvolgimento alla guida, confermando le sensazioni che hanno reso celebre la MX-5.



Resta centrale la sicurezza: per la prima volta, il sistema Driver Attention Alert (DAA) è di serie su tutta la gamma, offrendo un supporto avanzato senza compromettere la natura coinvolgente del modello.



La Mazda MX-5 2027 farà il suo debutto statico italiano durante il Salone Auto Torino, previsto per l'11 e 12 settembre 2026 in Piazza Castello, nello stand Mazda. Il debutto dinamico avverrà al Minardi Day 2027, dove la nuova roadster mostrerà tutta la sua anima sportiva in pista.