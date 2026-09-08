Suunto Run 2: tecnologia avanzata per la corsa in soli 35 grammi

Il nuovo Suunto Run 2, orologio leggero per runner e maratoneti, offre display AMOLED, GNSS dual-band, mappe offline e nuove funzioni per allenamento e gara.

Suunto presenta Run 2, un orologio progettato per il running che unisce leggerezza, innovazione e funzionalità pensate per chi ama correre, dagli amatori ai maratoneti. Con un peso di soli 35 grammi e uno spessore di 11,7 mm, Run 2 si distingue per un nuovo display AMOLED da 1,32 pollici capace di oltre 2.000 nit, risultando tre volte più luminoso rispetto al modello precedente. Il dispositivo integra un sensore cardio al polso a 12 canali completamente ridisegnato e la tecnologia GNSS dual-band di nuova generazione, in grado di offrire dati estremamente precisi su posizione, distanza e ritmo durante la corsa.

L'orologio introduce un set di strumenti evoluti per allenamento, recupero e prestazione. EnergySense permette agli atleti di confrontare lo sforzo attuale con la capacità residua, mentre Live Finish Prediction offre in tempo reale una previsione del tempo d'arrivo alla meta. Le funzioni Training Plan e Training Zone aiutano a programmare gli allenamenti e monitorare carico di lavoro, variabilità della frequenza cardiaca, qualità del sonno e recupero. Con Marathon Mode, i runner hanno a disposizione funzioni mirate per affrontare il giorno della gara al meglio.

Suunto Run 2 offre mappe offline gratuite di tutto il mondo direttamente al polso, garantendo supporto anche quando lo smartphone non è a portata di mano. L'autonomia è pari a circa 10 giorni di uso quotidiano e arriva fino a 24 ore con GNSS dual-band attivo, assicurando affidabilità anche nei percorsi più lunghi.

In contemporanea debuttano anche le nuove Suunto Smart Heart Rate Belt 2, ideate per chi desidera una misurazione ancora più approfondita degli allenamenti. La fascia permette di raccogliere dati battito su battito e intervalli R-R ad alta risoluzione, è compatibile con Suunto ZoneSense e consente di analizzare parametri come cadenza, tempo di contatto a terra, oscillazione verticale e tempo di volo. Può collegarsi a tre dispositivi via Bluetooth e offre circa 460 ore di autonomia.

Suunto Run 2 sarà disponibile in tre colorazioni - All Black, Feather Gold e Aloe Green - nelle versioni da 4 GB al prezzo di 299 euro e 64 GB a 349 euro. La Suunto Smart Heart Rate Belt 2 sarà proposta a 99 euro. Queste innovazioni segnano un nuovo standard per la tecnologia indossabile dedicata al mondo della corsa.