Piaggio Commercial protagonista a IAA Transportation 2026 con la gamma Porter

Piaggio Commercial si distingue a IAA Transportation 2026 ad Hannover presentando Porter NPE elettrico e Porter NP6 bifuel, soluzioni versatili e sostenibili.

Piaggio Commercial si distingue tra i protagonisti dell'IAA Transportation 2026, il principale appuntamento europeo dedicato alla mobilità professionale e al trasporto, che si svolge ad Hannover dal 15 al 20 settembre. Presso lo stand C70 nel Padiglione 13, l'azienda mette in mostra la versatilità e l'innovazione della gamma Piaggio Porter, confermandosi punto di riferimento nel segmento dei veicoli compatti per le attività urbane.

Sotto i riflettori ci sono Piaggio Porter NPE, il nuovo veicolo 100% elettrico, e Porter NP6, disponibile nelle varianti Combi Fuel a benzina-GPL e benzina-metano. Queste soluzioni rispondono concretamente alle esigenze di autonomia, rapidità di rifornimento e sostenibilità economica, grazie ad alimentazioni flessibili e una dotazione tecnica di alto livello.

Il Piaggio Porter NPE rappresenta la risposta alle crescenti richieste di mobilità sostenibile in ambito urbano. Equipaggiato con un'innovativa Electric Drive Unit (EDU) 3-in-1 che integra motore, inverter e trasmissione, sviluppa fino a 150 kW di potenza di picco e 330 Nm di coppia, grazie a una batteria LFP da 42 kWh pensata per garantire affidabilità e durata anche sotto carichi intensi. La portata a telaio arriva a 1.050 kg e la struttura fortemente allestibile rende Porter NPE ideale per i settori ambientali, municipali, logistici e utility.

Il Porter NP6 offre performance solitamente disponibili su veicoli di dimensioni superiori, pur restando compatto e agile nei centri cittadini. La cabina larga soli 1.640 mm massimizza l'area di carico, mentre un robusto telaio a longheroni in acciaio assicura elevate capacità di carico - fino a 1.640 kg - mantenendo basso il peso. Le due motorizzazioni Euro 6, tutte alimentate a GPL o metano, fanno del Porter NP6 una scelta ecologica e conveniente per varie applicazioni professionali.

Entrambi i veicoli sono dotati dei più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS): assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento limiti di velocità, rilevamento della stanchezza del conducente e controllo elettronico della stabilità.

Durante la fiera, vengono esposte soluzioni applicative pensate per ogni esigenza professionale: il Porter NPE con box Load Pro è ideale per la logistica urbana e le consegne dell'ultimo miglio, grazie a un vano di carico ampio e versatile per muoversi agevolmente nei centri cittadini e nelle aree a traffico regolamentato. Il Porter NPE dotato di vasca per l'igiene urbana Tecam, presentato anche nello stand esterno, è pensato per le municipalità e le attività di raccolta e gestione rifiuti, rendendo più sostenibili le operazioni ambientali urbane. Infine, il Porter NP6 con cassone ribaltabile Meiller risponde alle esigenze dei settori edilizia, manutenzione e servizi tecnici, permettendo trasporti e scarichi facilitati di materiali.

Con questa partecipazione, Piaggio Commercial rafforza la propria missione di innovazione, sostenibilità e produttività, confermandosi protagonista nello sviluppo di veicoli professionali dedicati alle esigenze moderne delle città europee.