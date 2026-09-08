Stellantis Pro One svela il nuovo logo: simbolo di un ecosistema globale integrato

Stellantis Pro One ha presentato il suo nuovo logo, segnando un punto di svolta nella sua evoluzione verso un ecosistema globale dedicato ai clienti professionali. Più di una semplice rinnovata immagine, questa nuova identità visiva rappresenta la trasformazione della business unit da fornitore di veicoli commerciali a protagonista di un sistema integrato, costruito per ottimizzare efficienza, produttività e operatività delle aziende clienti.

Il nuovo logo incarna la direzione strategica fissata dal piano FaSTLAne 2030, rafforzando il percorso di crescita di Stellantis Pro One. La scelta di un linguaggio grafico unificato permetterà di riunire, sotto un'unica architettura visiva, tutti gli elementi dell'ecosistema Pro One: dai veicoli ai servizi personalizzati CustomFit, fino alle soluzioni connesse come NEXT.

In questi anni, Stellantis Pro One ha ampliato la propria offerta oltre il veicolo, proponendo un ventaglio di servizi digitali, tecnologie abilitate dal software e programmi su misura che aiutano le imprese a potenziare le loro performance operative. Questo posiziona il brand come partner di fiducia per i professionisti a livello globale.

La nuova identità visiva è stata pensata per essere coerente, distintiva e facilmente riconoscibile in ogni iniziativa e canale di comunicazione, includendo anche futuri programmi che rispondano alle nuove esigenze del mercato. L'approccio progettuale sottolinea l'integrazione tra tutte le componenti dell'ecosistema Stellantis Pro One, dove veicoli, servizi, tecnologie e soluzioni business collaborano per semplificare il lavoro dei clienti.

Una visione chiara del futuro richiede un'identità che rifletta progresso e direzione, ha dichiarato Eric Laforge, Global Senior Vice President di Stellantis Pro One. Il nostro nuovo logo riflette l'evoluzione di Stellantis Pro One e la direzione verso cui stiamo andando. Guidati dalla strategia FaSTLAne 2030, stiamo costruendo un ecosistema sempre più integrato di veicoli, servizi, soluzioni connesse e rete, progettato intorno alle esigenze dei clienti professionali. La nuova identità esprime sia la forza dei risultati raggiunti finora sia la nostra determinazione a spingerci ancora oltre negli anni a venire.

Il logo verrà implementato progressivamente su tutti i canali e piattaforme Stellantis Pro One a livello internazionale e sarà protagonista all'IAA Transportation di Hannover il 14 settembre 2026.

Stellantis Pro One punta a diventare leader nel segmento dei veicoli commerciali grazie al portafoglio prodotti più efficiente, a una rete di 20.000 punti di contatto e a servizi avanzati offerti con i marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall. Tra gli obiettivi principali, il raddoppio del fatturato e l'incremento delle vendite di veicoli elettrici, contando su batterie, celle a combustibile a idrogeno e tecnologie di propulsione innovative. Dal 2026 tutti i nuovi veicoli saranno aggiornabili tramite OTA e i servizi connessi saranno pensati per migliorare l'efficienza operativa delle aziende.

Queste iniziative rendono Stellantis Pro One una leva essenziale per gli obiettivi di sostenibilità del gruppo, che prevede di raggiungere la piena neutralità carbonica entro il 2038.