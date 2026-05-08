Mercato dell'usato ad aprile 2026: auto in calo, moto in forte crescita

Ad aprile 2026, il mercato dell'usato vede le auto in calo e le moto in crescita. Boom delle ibride e aumento delle radiazioni Euro 4. Analisi dei dati ACI.

Ad aprile 2026 il mercato dell'usato italiano ha registrato dinamiche differenziate tra auto e moto. I passaggi di proprietà delle autovetture, esclusi i trasferimenti temporanei ai concessionari, sono stati 261.436, con una diminuzione dell'1,5% rispetto allo stesso mese del 2025. Al contrario, il comparto delle due ruote ha mostrato un vigoroso aumento: i passaggi di proprietà dei motocicli sono saliti a 70.214, segnando un incremento del 10,3% rispetto ai 63.660 di aprile dello scorso anno.

Nel complesso, per tutti i veicoli, i passaggi di proprietà hanno raggiunto le 374.058 unità, con una crescita dello 0,8% rispetto ad aprile 2025. Analizzando il rapporto tra veicoli nuovi e usati, ogni 100 auto nuove vendute sono state acquistate 182 auto usate nello scorso mese; su base quadrimestrale il valore è di 180 usate ogni 100 nuove.

Nel periodo gennaio-aprile 2026, si osserva una lieve flessione per le autovetture usate (-0,7%) e per il totale dei veicoli (-0,1%), mentre i motocicli mantengono una tendenza positiva con un +2,2% nei passaggi di proprietà.

Per quanto riguarda le radiazioni, ad aprile le autovetture radiate dal Pubblico Registro Automobilistico sono state 96.270, con una crescita del 3,7% rispetto alle 92.860 del 2025. Questa variazione si deve in particolare all'aumento delle demolizioni (+7,9%) e a una lieve diminuzione delle esportazioni (-2,2%). Il tasso unitario di sostituzione rimane stabile a 0,67: ogni 100 auto nuove, ne vengono radiate 67.

Le radiazioni dei motocicli hanno invece subito un leggero calo (-0,9%) con 9.998 pratiche rispetto alle 10.087 di aprile 2025. Su tutti i veicoli le radiazioni complessive sono aumentate del 3%, salendo a 116.270 unità.

Nel primo quadrimestre 2026, la tendenza positiva si conferma: +3,6% per le autovetture radiate, +3,9% per i motocicli e +2,9% per l'intero parco veicoli.

Nel mercato dell'usato continuano a prevalere le alimentazioni tradizionali, cioè benzina e diesel, ma cresce il peso dell'elettrificazione. Le auto ibride a benzina hanno raggiunto ad aprile una quota dell'11,7% nei passaggi di proprietà, con un incremento annuo del 29%. In salita anche le auto elettriche usate, che rappresentano l'1,6% del mercato e registrano un forte aumento, pari al 47,6% rispetto ad aprile 2025.

La tendenza verso un parco circolante più anziano si conferma anche ad aprile: le auto di 20-29 anni rappresentano il 16,6% dei passaggi, mentre quelle oltre 30 anni il 3%, entrambe in crescita rispetto al 2025 (14,9% e 2,7% rispettivamente).

Guardando alle radiazioni per classe Euro nel primo quadrimestre 2026, prevalgono nettamente le Euro 4 (36,6%), seguite da Euro 5-6 (32,8%) e Euro 3 (18,7%). Le categorie più datate (Euro 0, 1 e 2) rappresentano l'11% del totale. Ad aprile si conferma la distribuzione: Euro 4 al 36,3%, Euro 5-6 al 34,5%, Euro 3 al 17,9% e Euro 2 all'8,8%.

Il quadro complessivo mostra un mercato dell'usato auto leggermente in calo ma in evoluzione verso motorizzazioni più moderne, mentre le moto e i veicoli elettrificati confermano il proprio ruolo di traino per la mobilità d'occasione in Italia.